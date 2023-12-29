Молодой человек в Краснотурьинске дал телефон другу и остался без 30 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Свердловчанин пришел к другу домой ночью и рассказал, что поссорился со своей девушкой. Вскоре он попросил у приятеля телефон, чтобы посидеть в интернете, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Утром гость ушел, а его друг, собираясь в магазин, понял, что остался без телефона и почти 30 тысяч рублей, которые исчезли с его банковской карты. Он обратился в полицию. Правоохранители вскоре задержали горожанина и возбудили в отношении него уголовное дело.
Напомним, в Нижнем Тагиле 17-летний подросток, подрабатывавший курьером у аферистов, украл у пожилых людей более миллиона рублей.