Молодой человек в Краснотурьинске дал телефон другу и остался без 30 тысяч рублей

Утром гость ушел, а его друг, собираясь в магазин, понял, что остался без телефона и почти 30 тысяч рублей, которые исчезли с его банковской карты. Он обратился в полицию. Правоохранители вскоре задержали горожанина и возбудили в отношении него уголовное дело.