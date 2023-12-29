Морозы под 40 градусов вернутся в Свердловскую область

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В связи с воздействием антициклона в северной части региона наступят морозы до -37 градусов, а в южной — до -34 градусов, рассказали в пресс-службе администрации Верхней Салды.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в области возможно повышение риска возникновения дорожных происшествий, коммунальных аварий, пожаров, обморожений людей, а также существует вероятность ограничения дорожного движения на трассах.
Напомним, в Свердловской области прогнозируется температура воздуха -10 градусов ночью, а днем -4… -9 градусов.