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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Похолодание до -37 градусов придет в Свердловскую область

Морозы под 40 градусов вернутся в Свердловскую область

29 декабря 2023, 10:27
Фото: Midjourney

Похолодание до -37 градусов придет в Свердловскую область

В Свердловской области прогнозируются морозы до -37 градусов. Такая погода ожидается в регионе со 2 по 7 января 2024 года.

В связи с воздействием антициклона в северной части региона наступят морозы до -37 градусов, а в южной — до -34 градусов, рассказали в пресс-службе администрации Верхней Салды.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в области возможно повышение риска возникновения дорожных происшествий, коммунальных аварий, пожаров, обморожений людей, а также существует вероятность ограничения дорожного движения на трассах.

Напомним, в Свердловской области прогнозируется температура воздуха -10 градусов ночью, а днем -4… -9 градусов.

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