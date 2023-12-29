На 1 млн рублей похищено электроэнергии «черными майнерами» в Сысерти

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
По сообщению пресс-службы ПАО «Россети Урал», в Сысертском городском округе энергетики выявили факт несанкционированного подключения. 20 декабря при обходе и осмотре подшефного оборудования напряжением 0,4 кВ специалисты компании обнаружили несколько гаражных боксов, самовольно подключенных к линиям электропередач. В результате на трансформаторе был допущен перегруз энергооборудования, что привело к снижению параметров передаваемой электроэнергии.
Факт хищения зафиксирован в присутствии сотрудников полиции, а сам гараж вскрыт. Внутри сотрудники обнаружили майнинг-ферму по добыче криптовалюты. Силовики изъяли оборудование и совместно с энергетиками устанавливают владельца для привлечения его к ответственности. Сумма ущерба составила 1,16 млн рублей.
Ранее сообщалось, злоумышленник из столицы организовал добычу крипты в компьютерных клубах Екатеринбурга.