На 1 млн рублей похищено электроэнергии «черными майнерами» в Сысерти

По сообщению пресс-службы ПАО «Россети Урал», в Сысертском городском округе энергетики выявили факт несанкционированного подключения. 20 декабря при обходе и осмотре подшефного оборудования напряжением 0,4 кВ специалисты компании обнаружили несколько гаражных боксов, самовольно подключенных к линиям электропередач. В результате на трансформаторе был допущен перегруз энергооборудования, что привело к снижению параметров передаваемой электроэнергии.