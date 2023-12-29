«На входе был запах»: пассажиров трамвая в Екатеринбурге высадили из-за задымления

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Это произошло 29 декабря в 12:00 на остановке «Шевченко». Это случилось в трамвае №8, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург».
Пассажиры рассказали, что кондуктор сообщила им, что вчера у них уже происходило подобное. Однако трамваи все равно вышли на линии на следующий день.
При входе в вагон уже был неимоверный запах паленного, но ехать нужно было, следующий трамвай бы только через 40 минут был, — рассказала екатеринбурженка.
Судя по видео с мест событий, прямо из-под пола транспортного средства идет густой дым, а пассажира неспешно выходят из трамвая. При этом некоторые граждане остаются сидеть на своих местах.
Ранее сообщалось, что трамвайное движение встало в Екатеринбурге из-за ДТП.