tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Пол трамвая задымился во время движения в Екатеринбурге

«На входе был запах»: пассажиров трамвая в Екатеринбурге высадили из-за задымления

29 декабря 2023, 08:53
Фото: 1MI

Пол трамвая задымился во время движения в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прямо во время движения трамвая в транспортном средстве задымился пол. Всех пассажиров высадили.

Это произошло 29 декабря в 12:00 на остановке «Шевченко». Это случилось в трамвае №8, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург».

Пассажиры рассказали, что кондуктор сообщила им, что вчера у них уже происходило подобное. Однако трамваи все равно вышли на линии на следующий день.

При входе в вагон уже был неимоверный запах паленного, но ехать нужно было, следующий трамвай бы только через 40 минут был, — рассказала екатеринбурженка.

Судя по видео с мест событий, прямо из-под пола транспортного средства идет густой дым, а пассажира неспешно выходят из трамвая. При этом некоторые граждане остаются сидеть на своих местах.

Ранее сообщалось, что трамвайное движение встало в Екатеринбурге из-за ДТП.

В Екатеринбурге трамваи встали из-за снегопада
Узнать подробнее
Читайте также:
15 новых автобусов отправились в свои первые рейсы в ЕкатеринбургеПассажиры вытаскивали из сугроба автобус в ЕкатеринбургеВодители уходят на УВЗ: перевозчики заявили о нехватке кадров на автобусах в Тагиле
#Транспорт#Эксклюзив#Остановка#Пассажиры#Трамвай#Задымление#Дым#18+#Екатеринбург#Транспортное средство#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Готов к гостям: в Нижнем Тагиле состоялось открытие главной ёлки в ледовом городке
Вчера, 14:03
Водители уходят на УВЗ: перевозчики заявили о нехватке кадров на автобусах в Тагиле
Вчера, 08:49
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают бизнесмены из экс-стран СССР
26 декабря, 07:47
120 рублей за десяток: цена на яйца в Свердловской области взлетела перед новым годом
Вчера, 12:06
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают фирмы из дружественных стран
26 декабря, 07:48
Картофель подорожал на 10% перед новым годом в Свердловской области
Вчера, 13:16