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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 10:56

В свердловские детдома доставлены новогодние подарки

Новогодний грузовик доставил подарки в детские дома Свердловской области

29 декабря 2023, 10:54
Фото: Департамент информационной политики

В свердловские детдома доставлены новогодние подарки

Праздничный грузовик развез подарки по социальным учреждениям, в том числе детским домам Свердловской области. Транспортное средство в общей сложности преодолело пять тысяч километров.

Презенты ребятам дарили сказочные волшебники — Дед Мороз и Снегурочка. Ребятам вручали одежду, игрушки, технику. Всего подарки были доставлены в 47 учреждений, хотя планировалось посетить 70. Об этом сообщает департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики

Вручение презентов сопровождалось различными активностями, танцами, хороводами. Грузовик уже побывал в Красноуральске, Ирбите, Нижней Туре, Рефтинском, Богдановиче, Краснотурьинске, Серове. В планах — посетить еще 23 детских дома. Всего подарков удостоятся свыше двух с половиной тысяч детей.

Отмечается, что поздравительную акцию организовал Евгений Куйвашев.

Ранее сообщаорсь, что новогодняя елка для одаренных детей состоялась в Нижнем Тагиле. Мероприятия посетили 300 победителей и призеров олимпиад и различных конкурсов.

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