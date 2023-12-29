Новогодний грузовик доставил подарки в детские дома Свердловской области

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Презенты ребятам дарили сказочные волшебники — Дед Мороз и Снегурочка. Ребятам вручали одежду, игрушки, технику. Всего подарки были доставлены в 47 учреждений, хотя планировалось посетить 70. Об этом сообщает департамент информполитики.
Вручение презентов сопровождалось различными активностями, танцами, хороводами. Грузовик уже побывал в Красноуральске, Ирбите, Нижней Туре, Рефтинском, Богдановиче, Краснотурьинске, Серове. В планах — посетить еще 23 детских дома. Всего подарков удостоятся свыше двух с половиной тысяч детей.
Отмечается, что поздравительную акцию организовал Евгений Куйвашев.
Ранее сообщаорсь, что новогодняя елка для одаренных детей состоялась в Нижнем Тагиле. Мероприятия посетили 300 победителей и призеров олимпиад и различных конкурсов.