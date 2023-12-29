Новогодний грузовик доставил подарки в детские дома Свердловской области

Вручение презентов сопровождалось различными активностями, танцами, хороводами. Грузовик уже побывал в Красноуральске, Ирбите, Нижней Туре, Рефтинском, Богдановиче, Краснотурьинске, Серове. В планах — посетить еще 23 детских дома. Всего подарков удостоятся свыше двух с половиной тысяч детей.