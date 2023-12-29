Новый трамвайный маршрут ожидает Академический район в Екатеринбурге

Напомним, что трамвай в Академическом районе начал ездить в конце декабря, но его маршрут уже пришлось изменять, поскольку вагонов не хватает. Кроме того, причинами задержки введения нового маршрута являются дефицит сотрудников. Также отмечается высокая обеспеченность общественным транспортом ВИЗа.