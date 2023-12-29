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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Екатеринбурге в Академическом запустят второй трамвайный маршрут

Новый трамвайный маршрут ожидает Академический район в Екатеринбурге

29 декабря 2023, 11:26
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в Академическом запустят второй трамвайный маршрут

На данный момент Академический район Екатеринбурга пока обслуживается только трамваем № 1.

Руководитель транспортного комитета города Игорь Ощепков отметил, что появление нового маршрута зависит от покупки новых трамваев, что, скорее всего, состоится в следующем году.

Напомним, что трамвай в Академическом районе начал ездить в конце декабря, но его маршрут уже пришлось изменять, поскольку вагонов не хватает. Кроме того, причинами задержки введения нового маршрута являются дефицит сотрудников. Также отмечается высокая обеспеченность общественным транспортом ВИЗа.

Однако жители города, как отмечает портал E1, отмечают свое недовольство из-за ограничений по движению транспорта.

Ранее сообщалось, что пассажиров трамвая в Екатеринбурге высадили из-за задымления.

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#Транспорт#Свердловская область#Трамвай#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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