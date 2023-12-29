Нуждается в помощи врачей. В Екатеринбурге пропала пенсионерка

В городе пропала пожилая женщина. Сейчас ведутся ее поиски с помощью волонтеров и поисковых групп. Как сообщает «ЛизаАлерт», пенсионерка хрупкого телосложения, ее рост составляет 160 см. У нее серые глаза и седые волосы.