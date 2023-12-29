tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Екатеринбурге пропала 89-летняя пенсионерка

Нуждается в помощи врачей. В Екатеринбурге пропала пенсионерка

29 декабря 2023, 15:08
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге пропала 89-летняя пенсионерка

В Екатеринбурге пропала пожилая женщина, которой необходима медицинская помощь.

В городе пропала пожилая женщина. Сейчас ведутся ее поиски с помощью волонтеров и поисковых групп. Как сообщает «ЛизаАлерт», пенсионерка хрупкого телосложения, ее рост составляет 160 см. У нее серые глаза и седые волосы.

Известно, что в последний раз на женщине была серая дубленка, берет и черные сапоги.

Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Пока нет сведений, где может находиться пенсионерка. Вместе с тем поисковый отряд отмечает, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Нижнем Тагиле заблудилась по дороге домой из-за снегопада.

Под Сысертью мужчина закупился продуктами и исчез
Узнать подробнее
Читайте также:
Исчезнувший два месяца назад житель Екатеринбурга найден мертвымМог потерять память. В Екатеринбурге завершены поиски 19-летнего молодого человекаЕкатеринбурженка потеряла 500 тысяч из-за барнаульского жулика
#Происшествия#ЧП#Пропал#Пропал человек#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Без квартиры и без денег. Клиенты из Нижнего Тагила винят Сбербанк в срыве сделки
Сегодня, 06:45
Водители уходят на УВЗ: перевозчики заявили о нехватке кадров на автобусах в Тагиле
Вчера, 08:49
Готов к гостям: в Нижнем Тагиле состоялось открытие главной ёлки в ледовом городке
Вчера, 14:03
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают бизнесмены из экс-стран СССР
26 декабря, 07:47
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают фирмы из дружественных стран
26 декабря, 07:48
120 рублей за десяток: цена на яйца в Свердловской области взлетела перед новым годом
Вчера, 12:06