Нуждается в помощи врачей. В Екатеринбурге пропала пенсионерка

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В городе пропала пожилая женщина. Сейчас ведутся ее поиски с помощью волонтеров и поисковых групп. Как сообщает «ЛизаАлерт», пенсионерка хрупкого телосложения, ее рост составляет 160 см. У нее серые глаза и седые волосы.
Известно, что в последний раз на женщине была серая дубленка, берет и черные сапоги.
Пока нет сведений, где может находиться пенсионерка. Вместе с тем поисковый отряд отмечает, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что пенсионерка в Нижнем Тагиле заблудилась по дороге домой из-за снегопада.