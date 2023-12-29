Огромные новогодние премии получили полицейские из Екатеринбурга. Суммы

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге критически не хватает сотрудников ППС — штат укомплектован лишь наполовину. Инсайдер сообщал, что дефицит кадров сложился из-за того, что новые сотрудники не приходят на работу, а старые стали чаще увольняться.