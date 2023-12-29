Огромные новогодние премии получили полицейские из Екатеринбурга. Суммы

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Один из источников рассказал, что причина выплаты повышенных премий — дефицит кадров, сообщает Ура.ру.
По информации инсайдера, некоторые стражи порядка получили в качестве премии более 100 тысяч рублей. А в среднем это около 120-150 тысяч рублей.
Рядовым представителям структуры ГИБДД перечислили от 80 до 120 тысяч рублей, а офицеры получили под 200 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге критически не хватает сотрудников ППС — штат укомплектован лишь наполовину. Инсайдер сообщал, что дефицит кадров сложился из-за того, что новые сотрудники не приходят на работу, а старые стали чаще увольняться.