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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Новогодние премии выплатили полицейским из Екатеринбурга

Огромные новогодние премии получили полицейские из Екатеринбурга. Суммы

29 декабря 2023, 09:24
Фото: Midjourney

Новогодние премии выплатили полицейским из Екатеринбурга

Полицейским из Екатеринбурга выплатили большие премии в честь предстоящего Нового года.

Один из источников рассказал, что причина выплаты повышенных премий — дефицит кадров, сообщает Ура.ру.

По информации инсайдера, некоторые стражи порядка получили в качестве премии более 100 тысяч рублей. А в среднем это около 120-150 тысяч рублей.

Рядовым представителям структуры ГИБДД перечислили от 80 до 120 тысяч рублей, а офицеры получили под 200 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге критически не хватает сотрудников ППС — штат укомплектован лишь наполовину. Инсайдер сообщал, что дефицит кадров сложился из-за того, что новые сотрудники не приходят на работу, а старые стали чаще увольняться.

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#Экономика#Свердловская область#ГИБДД#Полиция#Деньги#Новый год#Премии#Екатеринбург#Дефицит кадров#Увольнения#Дарья Сорокина
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