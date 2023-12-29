Оливье, холодец и «шуба». История самых популярных новогодних блюд

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Этот салат был изобретен в 1860-х годах поваром французского происхождения Люсьеном Оливье, который был владельцем ресторана «Эрмитаж» на Трубной площади. Рецепт блюда разительно отличался от современного варианта салата, в его состав входили рябчики, телячий язык, черная икра, омар, соевый соус, каперсы. Следующим вариантом «Оливье» стал салат «Столичный», который появился уже после революции. В нем остался язык, но исчезли «буржуазные» рябчики, икра и омары, а также добавились вареная морковь, зеленый горошек, яблоки, яйца, картофель. Большую популярность «Оливье» набрал в 50-х, 60-х годах, но и здесь мясо заменили колбасой. Так как некоторые продукты в СССР были в дефиците и достать их было непросто, делали салат только по особым праздникам. Со временем он стал одним из символов Нового года.
Версий возникновения этого слоеного салата несколько. По одной из них, «Шубу» впервые приготовили еще при царе Александре III и блюдо сразу же вошло в меню ресторана «Россия». Однако в этой версии салата была не селедка, а анчоусы. По другой версии, в 1919 году купец и трактирщик Анастас Богомилов заметил, что в его заведении посетители часто дерутся и бьют посуду и придумал сытную закуску. Гости после этого стали меньше пьянеть. Есть и третья легенда, связанная с названием салата. По ней, якобы «шуба» — это не верхняя одежда, а аббревиатура фразы «Шовинизму и упадку — бойкот и анафема». Тем не менее салат со временем не потерял свою актуальность и значимость на праздничном столе.
Холодец — это традиционное блюдо в России. Однако изначально оно считалось пищей людей второго сорта. Господам на стол подавали много блюд из хорошего мяса, а остатки крепостные крестьяне оставляли себе, заливали их жирным бульоном и выставляли на улицу. Полученный студень ели. Позже рецепт был скорректирован приглашенными в Россию французскими поварами. Они добавили в холодец овощей и зелени. Блюдо стало презентабельнее и стало подаваться на господский стол. Со временем холодец стал неотъемлемой частью праздничным блюд.
Именно эти три блюда стали самыми популярными в опросе TagilCity.ru «Что обязательно поставите на новогодний стол в канун 2024 года?». Вариантов ответов можно было выбрать несколько. Первое место занял «Оливье» — 55% голосов, второе — «Сельдь под шубой» (45% голосов), третье — холодец (21% голосов). Также в популярные ответы попали бутерброды с красной икрой.