Оливье, холодец и «шуба». История самых популярных новогодних блюд

Версий возникновения этого слоеного салата несколько. По одной из них, «Шубу» впервые приготовили еще при царе Александре III и блюдо сразу же вошло в меню ресторана «Россия». Однако в этой версии салата была не селедка, а анчоусы. По другой версии, в 1919 году купец и трактирщик Анастас Богомилов заметил, что в его заведении посетители часто дерутся и бьют посуду и придумал сытную закуску. Гости после этого стали меньше пьянеть. Есть и третья легенда, связанная с названием салата. По ней, якобы «шуба» — это не верхняя одежда, а аббревиатура фразы «Шовинизму и упадку — бойкот и анафема». Тем не менее салат со временем не потерял свою актуальность и значимость на праздничном столе.