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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Оливье, холодец и «шуба» стали популярными новогодними блюдами у россиян

Оливье, холодец и «шуба». История самых популярных новогодних блюд

29 декабря 2023, 11:05
Фото: Midjourney

Оливье, холодец и «шуба» стали популярными новогодними блюдами у россиян

Новый год для россиян — это прежде всего праздничный стол. Некоторые хозяйки пытаются удивить гостей кулинарными изысками, кому-то хватает пиццы и роллов из доставки, но есть неотъемлемая классика — «Оливье», «Селедка под шубой» и холодец. TagilCity.ru расскажет историю их появления.

«Оливье»

Этот салат был изобретен в 1860-х годах поваром французского происхождения Люсьеном Оливье, который был владельцем ресторана «Эрмитаж» на Трубной площади. Рецепт блюда разительно отличался от современного варианта салата, в его состав входили рябчики, телячий язык, черная икра, омар, соевый соус, каперсы. Следующим вариантом «Оливье» стал салат «Столичный», который появился уже после революции. В нем остался язык, но исчезли «буржуазные» рябчики, икра и омары, а также добавились вареная морковь, зеленый горошек, яблоки, яйца, картофель. Большую популярность «Оливье» набрал в 50-х, 60-х годах, но и здесь мясо заменили колбасой. Так как некоторые продукты в СССР были в дефиците и достать их было непросто, делали салат только по особым праздникам. Со временем он стал одним из символов Нового года.

Салат «Оливье»Салат «Оливье»
Салат «Оливье»
Фото: 1MI

Салат «Сельдь под шубой»

Версий возникновения этого слоеного салата несколько. По одной из них, «Шубу» впервые приготовили еще при царе Александре III и блюдо сразу же вошло в меню ресторана «Россия». Однако в этой версии салата была не селедка, а анчоусы. По другой версии, в 1919 году купец и трактирщик Анастас Богомилов заметил, что в его заведении посетители часто дерутся и бьют посуду и придумал сытную закуску. Гости после этого стали меньше пьянеть. Есть и третья легенда, связанная с названием салата. По ней, якобы «шуба» — это не верхняя одежда, а аббревиатура фразы «Шовинизму и упадку — бойкот и анафема». Тем не менее салат со временем не потерял свою актуальность и значимость на праздничном столе.

Салат «Сельдь под шубой»Салат «Сельдь под шубой»
Салат «Сельдь под шубой»
Фото: Midjourney

Холодец

Холодец — это традиционное блюдо в России. Однако изначально оно считалось пищей людей второго сорта. Господам на стол подавали много блюд из хорошего мяса, а остатки крепостные крестьяне оставляли себе, заливали их жирным бульоном и выставляли на улицу. Полученный студень ели. Позже рецепт был скорректирован приглашенными в Россию французскими поварами. Они добавили в холодец овощей и зелени. Блюдо стало презентабельнее и стало подаваться на господский стол. Со временем холодец стал неотъемлемой частью праздничным блюд.

ХолодецХолодец
Холодец
Фото: Midjourney

Именно эти три блюда стали самыми популярными в опросе TagilCity.ru «Что обязательно поставите на новогодний стол в канун 2024 года?». Вариантов ответов можно было выбрать несколько. Первое место занял «Оливье» — 55% голосов, второе — «Сельдь под шубой» (45% голосов), третье — холодец (21% голосов). Также в популярные ответы попали бутерброды с красной икрой.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Новый год#Анна Григорьева#Екатеринбург#Оливье#Салат#Рецепт#Красная икра
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