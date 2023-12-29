Оптом дороже: новые тарифы на электроэнергию объявила РЭК в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Вести новое условие оплаты позволила ФАС. Теперь плата за электроэнергию будет дифференцированной по прогрессивной ставке. РЭК ввела три категории потребителей: до 11 тысяч, от 11 до 19 тысяч, более 19 тысяч кВт-час.
В частности инициатива направлена против «черных» майнеров криптовалюты, создающих колоссальные нагрузки на энергосети, но не отчисляющие налог. А в первую очередь призвана защитить добросовестных бытовых потребителей.
Действовать новые тарифы начнут с 1 июля 2024 года.
Напоминаем, в Сысерти энергетики пресекли незаконную деятельность по добыче крипты.