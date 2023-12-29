Оптом дороже: новые тарифы на электроэнергию объявила РЭК в Свердловской области

Вести новое условие оплаты позволила ФАС. Теперь плата за электроэнергию будет дифференцированной по прогрессивной ставке. РЭК ввела три категории потребителей: до 11 тысяч, от 11 до 19 тысяч, более 19 тысяч кВт-час.