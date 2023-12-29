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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Как изменятся тарифы на электричество в 2024 году

Оптом дороже: новые тарифы на электроэнергию объявила РЭК в Свердловской области

29 декабря 2023, 13:23
Фото: 1MI

Как изменятся тарифы на электричество в 2024 году

Новый принцип расчета стоимости потребленной электроэнергии предложен Региональной энергетической комиссией. Он отменяет принцип оптового учета.

Вести новое условие оплаты позволила ФАС. Теперь плата за электроэнергию будет дифференцированной по прогрессивной ставке. РЭК ввела три категории потребителей: до 11 тысяч, от 11 до 19 тысяч, более 19 тысяч кВт-час.

Тарифы РЭК с 1 июля 2024 годаТарифы РЭК с 1 июля 2024 года
Тарифы РЭК с 1 июля 2024 годаТарифы РЭК с 1 июля 2024 года
Тарифы РЭК с 1 июля 2024 года
Фото: tagilcity.ru

В частности инициатива направлена против «черных» майнеров криптовалюты, создающих колоссальные нагрузки на энергосети, но не отчисляющие налог. А в первую очередь призвана защитить добросовестных бытовых потребителей.

Действовать новые тарифы начнут с 1 июля 2024 года.

Напоминаем, в Сысерти энергетики пресекли незаконную деятельность по добыче крипты.

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#Александра Логинова#Свердловская область#Электричество#Тарифы#ФАС#Энергетика#Электроэнергия#РЭК#Екатеринбург
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