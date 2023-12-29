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Авиарейс Екатеринбург — Сургут задержан на шесть часов

Пассажиры рейса Екатеринбург — Сургут на шесть часов застряли в Кольцово

29 декабря 2023, 04:12
Фото: 1MI

Авиарейс Екатеринбург — Сургут задержан на шесть часов

Самолет из Екатеринбурга в Сургут авиакомпании Utair задержан на шесть часов. Он должен был вылететь вечером 28 декабря 2023 года.

Информация о том, что данный авиамаршрут был задержан, появилась на электронном табло аэропорта Кольцово. Вылет самолета задержали до трех часов утра 29 декабря.

В справочной службе екатеринбургского аэропорта сообщили, что задержка рейса произошла в связи с тем, что самолет поздно прибыл в Кольцово.

Напомним, в Екатеринбурге не смогли вылететь три воздушных судна из-за плохих погодных условий. Сотрудники аэропорта устраняли последствия обильного снегопада с использованием уборочной техники.

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