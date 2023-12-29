Пассажиры рейса Екатеринбург — Сургут на шесть часов застряли в Кольцово

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Информация о том, что данный авиамаршрут был задержан, появилась на электронном табло аэропорта Кольцово. Вылет самолета задержали до трех часов утра 29 декабря.
В справочной службе екатеринбургского аэропорта сообщили, что задержка рейса произошла в связи с тем, что самолет поздно прибыл в Кольцово.
Напомним, в Екатеринбурге не смогли вылететь три воздушных судна из-за плохих погодных условий. Сотрудники аэропорта устраняли последствия обильного снегопада с использованием уборочной техники.