Пойман и наказан автохам, въехавший в толпу на трамвайных путях в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Ранее сообщалось, 23 декабря мужчина на серебристой «девятке» мчался по трамвайным путям, затем остановился, встретив живую преграду из нескольких молодых человек. Но данный аргумент его не остановил и наглец пошел на таран. Инцидент попал в объектив видеокамер.
Сотрудники ГИБДД выследила автохама. Водителем оказался 22-летний свердловчанин. Мужчина пояснил свой поступок тем, что перепутал скорости передач. Однако у очевидцев своя версия произошедшего. Они утверждают, что водитель осыпал их угрозами. Теперь сотрудники разыскивают пострадавшего.
Пока Госавтоинспекция выписала хулигану два штрафа: за передвижение по трамвайным путям 1500 рублей и за отсутствие полиса ОСАГО 800 рублей.
Напоминаем, юноша которого снес водитель, планировал обратиться в полицию с заявлением.