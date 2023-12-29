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Водителю, совершившего наезд на толпу людей в Екатеринбурге, выписан штраф

Пойман и наказан автохам, въехавший в толпу на трамвайных путях в Екатеринбурге

29 декабря 2023, 13:59

Водителю, совершившего наезд на толпу людей в Екатеринбурге, выписан штраф

Установлена личность мужчины, совершившего хулиганский поступок на трамвайных путях Академического района Екатеринбурга. Он оштрафован на сумму более 2 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, 23 декабря мужчина на серебристой «девятке» мчался по трамвайным путям, затем остановился, встретив живую преграду из нескольких молодых человек. Но данный аргумент его не остановил и наглец пошел на таран. Инцидент попал в объектив видеокамер.

Сотрудники ГИБДД выследила автохама. Водителем  оказался 22-летний свердловчанин. Мужчина пояснил свой поступок тем, что перепутал скорости передач. Однако у очевидцев своя версия произошедшего. Они утверждают, что водитель осыпал их угрозами. Теперь сотрудники разыскивают пострадавшего.

Пока Госавтоинспекция выписала хулигану два штрафа: за передвижение по трамвайным путям 1500 рублей и за отсутствие полиса ОСАГО 800 рублей.

Напоминаем, юноша которого снес водитель, планировал обратиться в полицию с заявлением.

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