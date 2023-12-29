Пойман и наказан автохам, въехавший в толпу на трамвайных путях в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, 23 декабря мужчина на серебристой «девятке» мчался по трамвайным путям, затем остановился, встретив живую преграду из нескольких молодых человек. Но данный аргумент его не остановил и наглец пошел на таран. Инцидент попал в объектив видеокамер.