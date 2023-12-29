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Updated Сегодня, 04:14

Пожарный расчет не смог проехать на вызов из-за снега в Екатеринбурге

Пожарная машина по пути на вызов застряла в сугробе в Екатеринбурге

29 декабря 2023, 04:14
Фото: 1MI

Пожарный расчет не смог проехать на вызов из-за снега в Екатеринбурге

Вызов из района Академического в Екатеринбурге поступил автоматически на пульт пожарной охраны ночью 29 декабря.

Пожарный расчет выехал на место и по пути застрял в снежных сугробах. Видео сняли очевидцы. Огнеборцам пришлось вручную выталкивать машину. Другой расчет также прибыл на место для помощи коллегам. Возгорания не обнаружено, сообщает E1.

Ранее мэр города поручил заместителям и главам района сконцентрировать все ресурсы и усилия на уборке снега для сохранения работоспособности системы общественного транспорта.

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