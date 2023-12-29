Пожарная машина по пути на вызов застряла в сугробе в Екатеринбурге

Пожарный расчет выехал на место и по пути застрял в снежных сугробах. Видео сняли очевидцы. Огнеборцам пришлось вручную выталкивать машину. Другой расчет также прибыл на место для помощи коллегам. Возгорания не обнаружено, сообщает E1.