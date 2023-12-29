Россыпь сказок и новогодние приключения: чем заняться в Нижнем Тагиле в праздники

О событии: 1 января в Нижнем Тагиле состоится забег обещаний. Горожане, желающие начать год активно, соберутся в парке имени Бондина в 12:00. Участникам предложат выбрать между двумя дистанциями: бег на 2024 метра без учета времени или бег на 5 километров на время. Перед стартом необходимо прийти на место сбора за полчаса до старта, чтобы получить номер, написать обещание на год и прикрепить его к одежде. После забега участников ждет чай с печеньем, а также возможность поделиться фотографиями в социальных сетях с хэштегом #ябегуиобещаю. Зарегистрироваться на забег можно на официальном сайте акции.