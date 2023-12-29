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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Россыпь сказок и новогодние приключения: чем заняться в Нижнем Тагиле в праздники

Россыпь сказок и новогодние приключения: чем заняться в Нижнем Тагиле в праздники

29 декабря 2023, 10:55
Фото: Midjourney
До Нового Года осталось всего ничего, и в Нижнем Тагиле море интересных событий, которые можно посетить как одному, так и с кем-то. В культобзоре от TagilCity.ru вы найдете то, что может подойти именно вам. Афишу на новогодние праздники будем регулярно пополнять. Всех с наступающим!

Афиша мероприятий в Нижнем Тагиле на 29 декабря

Сказка «Василиса Прекрасная» 0+

Во сколько: в 14:00

Где: Проспект Ленина, 33, Нижнетагильский драматический театр

О событии: Еще одна история полная добрых чувств и приключений. Василиса Прекрасная вместе с Иваном, преодолевают испытания и сражаются с нечистой силой. В своих приключениях они повстречают Лешего, Кота, Бабу Ягу и Змея Горыныча. Действие сказки развернется в красивых Уральских горах и лесах.

Фото: Midjourney

сНежная история 0+

Во сколько: в 18:00

Где: ул. Ильича 37, Новый молодежный театр

О событии: Это по хорошему наивная история, которая может тронуть всех, кто верит в доброту вокруг нас. Музыкальная сказка где маленькие гости и их родители вместе с героями этой истории поиграют в снежки, споют любимые песни и вместе с лесными жителями смогут украсит зимние деревья. Побывайте в волшебном зимнем лесу и помогите Госпоже Метель полюбить праздник Новый год.

Фото: Midjourney

«Одинокий, но увиденный» 16+

Когда: 29 декабря, пятница, в 18:00

Где: Проспект Мира, 49, Креативный кластер САМОРОДОК

О событии: «Одинокий, но увиденный» — это коллекция из 24 фотографий, посвященных Вене, городу, где живет автор выставки. Взгляните на обыденную жизнь других людей в момент их неподвижности. Через объектив своего фотоаппарата Фуат Алтынташ передает свое видение мира и приглашает увидеть его тагильчан.

Фото: Midjourney

Новогодняя БАЧАТА-ВЕЧЕРИНКА 16+

Когда: 29 декабря, пятница, в 18:00

Где: ул. Захарова, 10а, ПатиLoft

О событии: В пятницу, 29 декабря с 18 до 22 часов в районе ГГМ всех любителей зажигать на танцполе приглашают на новогоднюю бачата-вечеринку. Организаторы не обязывают гостей соблюдать дресс-код, но приглашают всем обратить внимание на желто-зеленые цвета, чтобы задобрить символ нового 2024 года. Каждый желающий может взять с собой что-нибудь вкусненькое и обязательно сменную обувь. Кроме того среди гостей будет разыгран ценный приз.

Фото: Midjourney

Афиша мероприятий в Нижнем Тагиле на 30 декабря

Морская школа Деда Мороза 0+

Когда: 30 декабря, суббота, в 11:00

Где: ул. Пархоменко, 37, Дворец молодежи

О событии: Настоящее Новогоднее приключение, а самое главное шоу для всей семьи. Тагильчан приглашают пуститься в большое путешествие на корабле на остров Бананан. Морская Школа Деда Мороза готова собрать всех желающих на палубе своего корабля, чтобы отпраздновать Новый год. Дети до 5 лет бесплатно.

Фото: Midjourney

С новым Гномом, Дед Мороз! 0+

Когда: 30 декабря, суббота, в 14:00

Где: ул. Ильича 37, Новый молодёжный театр

О событии: Интерактивный спектакль-бродилка, где зрители станут активными участниками праздничного события. Гномы, которые никогда не видели Новый год, отправятся вместе с маленькими гостями на поиски всего необходимого для проведения праздника, включая ёлку и снег. На пути к празднику героев ждут различные головоломки, мини-игры и интересные задания от Оловянного солдатика, Волка, Зайца и Метели.

Фото: Midjourney

Подарок для снегурочки 0+

Когда: 30 декабря, суббота, в 14:00

Где: Ул. Хохрякова, 17, ДК железнодорожников им. Гагарина

О событии: Вас ждут увлекательные приключения в волшебном лесу, знакомство со сказочными героями, незабываемые моменты радости и веселья, а также возможность для маленьких гостей пообщаться с персонажами сказки, спеть новогодние песни и станцевать вокруг ёлочки. Это незабываемое приключение, наполненное радостью и волшебством. Дети до 3-х лет могут присоединиться бесплатно.

Фото: Midjourney

Афиша мероприятий в Нижнем Тагиле на 31 декабря

Винни-Пух и все 6+

Во сколько: в 11:00

Где: Проспект Ленина, 33, Нижнетагильский драматический театр

О событии: Такой знакомый с детства медвежонок Винни-Пух из-за своей любви к сладостям часто оказывается в неловких ситуациях. Со своим другом Пятачком и другими сказочными героями они ходят к кому-то в гости, а кому-то дарят хвост на день рождения! Эта сказка учит нас доброте, отзывчивости, взаимовыручке, дружбе и помощи друзьям, а также находить выход из любой ситуаций. Хотите увидеть приключения Винни-Пуха и его друзей, то приходи в Нижнетагильский драматический театр!

Фото: Midjourney

Афиша мероприятий в Нижнем Тагиле на 1 января

Забег обещаний 2024. Бегу и обещаю 18+

Во сколько: в 12:00

Где: Центральный парк имени Бондина

О событии: 1 января в Нижнем Тагиле состоится забег обещаний. Горожане, желающие начать год активно, соберутся в парке имени Бондина в 12:00. Участникам предложат выбрать между двумя дистанциями: бег на 2024 метра без учета времени или бег на 5 километров на время. Перед стартом необходимо прийти на место сбора за полчаса до старта, чтобы получить номер, написать обещание на год и прикрепить его к одежде. После забега участников ждет чай с печеньем, а также возможность поделиться фотографиями в социальных сетях с хэштегом #ябегуиобещаю. Зарегистрироваться на забег можно на официальном сайте акции.

Афиша будет дополняться.

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