Спортсменки Нижнего Тагила успешно выступили на соревнованиях по боксу

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Соревнования посвятили памяти Тимофея Шадрина из Первоуральска, который недавно скончался на ринге во время боя, сообщает ведомство Физкультура, спорт и молодежная политика Нижнего Тагила.
Спортсменки из Нижнего Тагила выступили отлично и завоевали призовые места. Ксения Казакова и Ксения Широковских взяли золото, Виктория Дмитриева стала первой в категории юниоров, Дарья Контаржевская и Елизавета Чуракова стали первыми в своих категориях. Карина Беззубченко завоевала серебро, а Арина Воробьева взяла бронзу.
Кроме того, золотые медали завоевали Елизавета Генералова, Софья Елфимова и Лиана Сибгатулина.
Среди взрослых в категории до 54 кг одержала победу Ольга Пискунова, а Мелания Мазина соревновалась среди девушек до 16 лет и выиграла финальный бой в весе до 66 кг. Наконец, Виктория Полухина также заняла первое место, а серебро досталось Алисе Ковязиной и Софии Ежовой.
Ранее сообщалось, что сотни свердловчан пришли попрощаться с погибшим 14-летним боксером.