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Боксерши из Нижнего Тагила взяли золото и серебро в региональных соревнованиях
Боксерши из Нижнего Тагила взяли золото и серебро в региональных соревнованиях
Фото: 1MI

Спортсменки Нижнего Тагила успешно выступили на соревнованиях по боксу

29 декабря 2023, 09:38

Боксерши из Нижнего Тагила взяли золото и серебро в региональных соревнованиях

Соревнования по боксу среди женщин в Свердловской области прошли 21 — 23 декабря в городе Каменск-Уральский.

Соревнования посвятили памяти Тимофея Шадрина из Первоуральска, который недавно скончался на ринге во время боя, сообщает ведомство Физкультура, спорт и молодежная политика Нижнего Тагила.

Спортсменки из Нижнего Тагила выступили отлично и завоевали призовые места. Ксения Казакова и Ксения Широковских взяли золото, Виктория Дмитриева стала первой в категории юниоров, Дарья Контаржевская и Елизавета Чуракова стали первыми в своих категориях. Карина Беззубченко завоевала серебро, а Арина Воробьева взяла бронзу.

Кроме того, золотые медали завоевали Елизавета Генералова, Софья Елфимова и Лиана Сибгатулина.

Среди взрослых в категории до 54 кг одержала победу Ольга Пискунова, а Мелания Мазина соревновалась среди девушек до 16 лет и выиграла финальный бой в весе до 66 кг. Наконец, Виктория Полухина также заняла первое место, а серебро досталось Алисе Ковязиной и Софии Ежовой.

Ранее сообщалось, что сотни свердловчан пришли попрощаться с погибшим 14-летним боксером.

Известны подробности смерти 14-летнего ребенка во время спортивных соревнований
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