Спортсменки Нижнего Тагила успешно выступили на соревнованиях по боксу

Среди взрослых в категории до 54 кг одержала победу Ольга Пискунова, а Мелания Мазина соревновалась среди девушек до 16 лет и выиграла финальный бой в весе до 66 кг. Наконец, Виктория Полухина также заняла первое место, а серебро досталось Алисе Ковязиной и Софии Ежовой.