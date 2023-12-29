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Updated Сегодня, 11:43

В суде заявили о самоотводе по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга

Суд не стал выносить приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга

29 декабря 2023, 11:43
Фото: Midjourney

В суде заявили о самоотводе по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга

В региональном суде Свердловской области рассмотрели обращение по разбирательству бывшего вице-главы Екатеринбурга Виктора Контеева.

Судьи, которые присутствовали во время процесса, сообщили о самоотводе. Адвокат Сергей Колосовский рассказал о том, что было доказано, что Контеев не имеет отношения к убийству и вымогательству, пишет Ура.ру.

Напомним, в отношении Контеева было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, вымогательстве и попытке убийства предпринимателя Максима Краснова.

Прокурор просил приговорить подсудимого к 14 годам тюремного заключения, а также назначить ему штраф в размере 700 тысяч рублей.

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