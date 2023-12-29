Суд не стал выносить приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Судьи, которые присутствовали во время процесса, сообщили о самоотводе. Адвокат Сергей Колосовский рассказал о том, что было доказано, что Контеев не имеет отношения к убийству и вымогательству, пишет Ура.ру.
Напомним, в отношении Контеева было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, вымогательстве и попытке убийства предпринимателя Максима Краснова.
Прокурор просил приговорить подсудимого к 14 годам тюремного заключения, а также назначить ему штраф в размере 700 тысяч рублей.