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Девушки из Екатеринбурга столкнулись с угрозами в сети

Свердловчанка, победив анорексию, вновь столкнулась с буллингом в сети

29 декабря 2023, 15:24
Фото: 1MI

Девушки из Екатеринбурга столкнулись с угрозами в сети

Девушка из Екатеринбурга вновь опасается за свое здоровье из-за анонимных угроз.

Опасения жительницы Екатеринбурга не напрасны. В 2022 году свердловчанка дважды за один месяц подверглась нападению одного и того же извращенца: оба раза неподалеку от своего дома. От пережитого стресса девушка сильно потеряла вес. На восстановление ушли масса сил и времени, сообщает «КП-Екатеринбург».

А недавно девушка стала получать в свой адрес запугивания. Некто с псевдонимом «Черный лесоруб» в переписке в социальной сети подробно и детально припомнил ей обстоятельства нападений возле подъезда. Этот же аноним рассылает сообщения и подруге девушки.

Но несмотря на это, подруги полицию не заявляли, так как не уверены, что силовикам удастся вычислить незнакомца.

Ранее сообщалось, как свердловчанка стала жертвой нападения со стороны своего бывшего парня.

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