Свердловчанка, победив анорексию, вновь столкнулась с буллингом в сети

Опасения жительницы Екатеринбурга не напрасны. В 2022 году свердловчанка дважды за один месяц подверглась нападению одного и того же извращенца: оба раза неподалеку от своего дома. От пережитого стресса девушка сильно потеряла вес. На восстановление ушли масса сил и времени, сообщает «КП-Екатеринбург».