Труп полуобнаженного избитого мужчины нашли в полуразрушенном доме в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:36
Мужчина лежал в одних трусах. Как рассказал один из очевидцев, на теле погибшего были видны следы побоев, пишет Е1.
Кроме того, сообщается, что у мужчины под ключицами имелись татуировки. Подробности данного происшествия в настоящее время неизвестны.
Напомним, в Шалинском ГО на территории кладбища под гробом похороненной пожилой женщины были найдены три трупа — двое взрослых и подросток. Почему они оказались в этом месте — неизвестно.
Находка была передана специалистам для проведения судебно-медицинской экспертизы. Результаты показали, что смерть была некриминальной.