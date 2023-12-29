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Мужчина найден мертвым в полуразрушенном доме в Екатеринбурге

Труп полуобнаженного избитого мужчины нашли в полуразрушенном доме в Екатеринбурге

29 декабря 2023, 03:36
Фото: 1MI

Мужчина найден мертвым в полуразрушенном доме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли мертвым неизвестного мужчину в полуразвалившейся постройке на Восточной улице.

Мужчина лежал в одних трусах. Как рассказал один из очевидцев, на теле погибшего были видны следы побоев, пишет Е1.

Кроме того, сообщается, что у мужчины под ключицами имелись татуировки. Подробности данного происшествия в настоящее время неизвестны.

Напомним, в Шалинском ГО на территории кладбища под гробом похороненной пожилой женщины были найдены три трупа — двое взрослых и подросток. Почему они оказались в этом месте — неизвестно.

Находка была передана специалистам для проведения судебно-медицинской экспертизы. Результаты показали, что смерть была некриминальной.

Труп полураздетой девушки обнаружили во дворе около многоэтажки в Екатеринбурге
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