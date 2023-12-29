Тысячи детей и подростков из Нижнего Тагила оздоровятся в зимние каникулы

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Накануне комиссия по организации отдыха детей и подростков под руководством замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерия Сурова организовала объезд школ. Об этом сообщает департамент информполитики.
Они посетили дома детского творчества, школы №10, №56, №61, ГДДЮТ и другие учреждениях. По словам Валерия Сурова, особое внимание они уделили организации комфортных условий для учеников и качеству еды в столовой.
Отмечается, что лагеря для визита детей готовили весь год. Их отремонтировали, обновили системы отопления, водоснабжения, энергообеспечения.
Отдых организован в лагерях «Уральский огонек», «Антоновский», «Звездный». Есть несколько смен: с 30 декабря по 5 января, с 3 по 6 января.
Отмечается, что больше тысячи обучающихся отдохнут в ЛДП при учреждениях допобразования, которые также будут организованы на базе 34 школ.
Напомним, что в сентябре Михаил Мишустин выделил 85 млн рублей детским лагерям Свердловской области.