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Updated Сегодня, 10:28

Тысячи школьников из Нижнего Тагила поедут в загородные лагеря

Тысячи детей и подростков из Нижнего Тагила оздоровятся в зимние каникулы

29 декабря 2023, 10:25
Фото: 1MI

Тысячи школьников из Нижнего Тагила поедут в загородные лагеря

В загородные лагеря отправятся тысячи учащихся их Нижнего Тагила. Зимние каникулы они смогут провести в загородных и дневных лагерях.

Накануне комиссия по организации отдыха детей и подростков под руководством замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерия Сурова организовала объезд школ. Об этом сообщает департамент информполитики.

Они посетили дома детского творчества, школы №10, №56, №61, ГДДЮТ и другие учреждениях. По словам Валерия Сурова, особое внимание они уделили организации комфортных условий для учеников и качеству еды в столовой.

Отмечается, что лагеря для визита детей готовили весь год. Их отремонтировали, обновили системы отопления, водоснабжения, энергообеспечения.

Отдых организован в лагерях «Уральский огонек», «Антоновский», «Звездный». Есть несколько смен: с 30 декабря по 5 января, с 3 по 6 января.

Отмечается, что больше тысячи обучающихся отдохнут в ЛДП при учреждениях допобразования, которые также будут организованы на базе 34 школ.

Напомним, что в сентябре Михаил Мишустин выделил 85 млн рублей детским лагерям Свердловской области.

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Отдых#Свердловская область#Водоснабжение#Отопление#Школы#Валерий Суров#Лагерь#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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