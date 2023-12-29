«У всех „С легким паром“, а у нас с канальей»: жители Тагила жалуются на запах в доме

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Тагильчанка Ольга Яковлевна поделилась с корреспондентом TagilCity.ru, что уже больше недели у их панельного пятиэтажного дома не прочищают колодцы. Жители заметили неприятный запах и переживают за состояние сети.
Мы всю неделю боремся, чтобы «Водоканал» прочистил наши колодцы у дома. Вплоть до администрации уже звонили. У нас обычные пятиэтажные дома, пять колодцев возле дома, ни один колодец не дышит, сейчас вообще воду не слыхать. Надо вакуумом чистить, потому что это все пошло в подвал, с коллектора, оно лопнет, мы же вообще сдохнем все. Сегодня пятница, сколько мы дали заявок, и врут, и врут, и врут. Мы куда только не звонили. Звоним журналистам, потому что уже надоело. Мы ничего не можем добиться. Раньше чистили управляющие компании чистили, сейчас уже лет 10 «Водоканал» этим занимается. Мы просто в шоке, готовы с плакатами выйти к Пинаеву под окна. Молодежь у нас пассивная, а мы старики, что должны задыхаться, а инвалиды? У нас есть парень инвалид в доме. У меня астма, аллергия, ладно я еще и на Старателе живу, тут бы давно сдохла, — пожаловалась жительница Вагонки.
Жители сообщили, что делали много заявок. По информации редакции, заявки «Водоканал-НТ» может принимать только от управляющих компаний. Мы уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, как складывается ситуация на данном адресе. Как оказалось, прочистить не удается из-за слива горячей воды, который осуществляет «Горэнерго». Когда он завершится, прочистка будет возможна.
Единственная заявка в ООО «Водоканал-НТ» по данному адресу поступила 25 декабря. Слесаря цеха канализации выехали на место в этот же день. Проблема по данному адресу — перегруз (слив большего объема стоков, чем может принять колодец) на сети канализации по горячей воде. «Горэнерго-НТ» сбрасывает в сеть водоотведения горячую воду, из-за этого наши специалисты не могут прочистить канализацию. Слесаря выезжают по данному адресу ежедневно и ежедневно фиксируют перегруз на данной сети. Решить проблему можно будет после того, как Горэнерго завершит сброс горячей воды в канализацию, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».
Также на предприятии добавили, что 29 декабря на сетях по указанному адресу перегруз отсутствовал. Более того, подпор на сети канализации был устранен специалистами.