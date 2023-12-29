«У всех „С легким паром“, а у нас с канальей»: жители Тагила жалуются на запах в доме

Жители сообщили, что делали много заявок. По информации редакции, заявки «Водоканал-НТ» может принимать только от управляющих компаний. Мы уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, как складывается ситуация на данном адресе. Как оказалось, прочистить не удается из-за слива горячей воды, который осуществляет «Горэнерго». Когда он завершится, прочистка будет возможна.