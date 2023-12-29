В частном доме в Свердловской области прогремел взрыв газа. Пострадал хозяин

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
К месту происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, а также полицейские. Во время взрыва пострадал свердловчанин, проживающий в этом доме. Его отвезли в больницу с 45% ожогов, рассказал глава пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.
Известно, что пострадавший стал готовить еду и, включив газовую плиту, заснул. Вскоре в доме произошел взрыв.
В полиции проводится проверка по факту ЧП. После нее примут соответствующее решение.
Напомним, в Екатеринбурге взорвалось кипящее масло после того, как горожанка решила затушить вспыхнувшее пламя водой. В результате девушка пострадала. Ее увезли в медучреждение.