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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Частный дом взорвался в Свердловской области

В частном доме в Свердловской области прогремел взрыв газа. Пострадал хозяин

29 декабря 2023, 07:05
Фото: Midjourney

Частный дом взорвался в Свердловской области

В Свердловской области произошел взрыв газа в доме. Происшествие случилось 29 декабря 2023 года.

К месту происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, а также полицейские. Во время взрыва пострадал свердловчанин, проживающий в этом доме. Его отвезли в больницу с 45% ожогов, рассказал глава пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.

Известно, что пострадавший стал готовить еду и, включив газовую плиту, заснул. Вскоре в доме произошел взрыв.

В полиции проводится проверка по факту ЧП. После нее примут соответствующее решение.

Напомним, в Екатеринбурге взорвалось кипящее масло после того, как горожанка решила затушить вспыхнувшее пламя водой. В результате девушка пострадала. Ее увезли в медучреждение.

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