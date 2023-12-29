В частном доме в Свердловской области прогремел взрыв газа. Пострадал хозяин

К месту происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, а также полицейские. Во время взрыва пострадал свердловчанин, проживающий в этом доме. Его отвезли в больницу с 45% ожогов, рассказал глава пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.