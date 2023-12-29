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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Екатеринбурге четверым иностранцам грозит пожизненное за поддержку терроризма

В Екатеринбурге иностранцы отправляли деньги на поддержку терроризма

29 декабря 2023, 11:56
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге четверым иностранцам грозит пожизненное за поддержку терроризма

В Екатеринбурге задержали иностранцев, поддерживающих террористическую организацию.

Задержанные лица помогали финансово международной террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад».

Согласно информации УФСБ России региона, сейчас возбуждены два уголовных дела. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы. При обыске у иностранцев были найдены предметы, которые говорят об их приверженности к радикальной исламской идеологии. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей, следственные органы проводят проверки.

Кроме того, выяснено, что близкий родственник одного из задержанных имел связи с членами банд Северного Кавказа.

Ранее сообщалось, что жителя Нижнего Тагила объявили экстремистом.

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#Полиция#Криминал#Терроризм#18+#Екатеринбург#Инцидент#Борьба с терроризмом#Камилла Булгакова
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