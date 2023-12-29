В Екатеринбурге иностранцы отправляли деньги на поддержку терроризма

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Задержанные лица помогали финансово международной террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад».
Согласно информации УФСБ России региона, сейчас возбуждены два уголовных дела. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы. При обыске у иностранцев были найдены предметы, которые говорят об их приверженности к радикальной исламской идеологии. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей, следственные органы проводят проверки.
Кроме того, выяснено, что близкий родственник одного из задержанных имел связи с членами банд Северного Кавказа.
Ранее сообщалось, что жителя Нижнего Тагила объявили экстремистом.