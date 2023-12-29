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В Екатеринбург приехала историческая картина

В Екатеринбурге привезли картину, которую 250 лет назад купила Екатерина II

29 декабря 2023, 13:51
Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

В Екатеринбург приехала историческая картина

В Екатеринбург довезли картину, которая была куплена более 250 лет назад Екатериной II. Она находится в музее «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера.

В экспозиции теперь можно посмотреть на работы Якоба Йорданса — нидерландского живописца XVII века. Для его творений был предоставлен весь зал, пишет «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что проект, в рамках которого в город прибыла историческая картина, называется «Пермское посольство». Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Проект предполагает включение самых знаковых произведений русского и западноевропейского искусства из коллекции галереи. В настоящий момент в экспозиции представлены три работы известного художника.

Одна из них называется «Павел и Варнава в Листре». Она была написана в 1645 году. В Россию ее привезли благодаря Екатерине II, которая купила работу.

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#Свердловская область#Искусство#Музей#Картина#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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