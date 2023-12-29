В Екатеринбурге привезли картину, которую 250 лет назад купила Екатерина II

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В экспозиции теперь можно посмотреть на работы Якоба Йорданса — нидерландского живописца XVII века. Для его творений был предоставлен весь зал, пишет «КП-Екатеринбург».
Отмечается, что проект, в рамках которого в город прибыла историческая картина, называется «Пермское посольство». Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
Проект предполагает включение самых знаковых произведений русского и западноевропейского искусства из коллекции галереи. В настоящий момент в экспозиции представлены три работы известного художника.
Одна из них называется «Павел и Варнава в Листре». Она была написана в 1645 году. В Россию ее привезли благодаря Екатерине II, которая купила работу.