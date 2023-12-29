tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

В Екатеринбурге запустили движение по улице Карасьевская

В Екатеринбурге запущено движение по улице Карасьевской в Мичуринском микрорайоне

29 декабря 2023, 16:53
Фото: 1MI

В Екатеринбурге запустили движение по улице Карасьевская

В Екатеринбурге открыто движение по улице Карасьевская.

Для открытия движения была произведена укладка асфальта, а канализация, освещение и установлены светофоры. С каждой стороны дороги оборудованы дорожки для пешеходов, сообщает администрация города.

Благодаря открытию движения жители Мичуринского могут использовать новый выезд. Сообщается, что в ближайшее время будут запущены автобусы и установлены остановочные комплексы.

Ранее сообщалось, что новый трамвайный маршрут ожидает Академический район в Екатеринбурге.

Бесплатные трамваи, новый театр, зарплаты учителей, закрытие улицы и хороший урожай
Узнать подробнее
Читайте также:
Оптом дороже: новые тарифы на электроэнергию объявила РЭК в Свердловской области15 новых автобусов отправились в свои первые рейсы в ЕкатеринбургеВ центре Нижнего Тагила появится новая подсветка на зданиях
#Свердловская область#Дорога#Строительство#Движение#Дорожное движение#Екатеринбург#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Без квартиры и без денег. Клиенты из Нижнего Тагила винят Сбербанк в срыве сделки
Сегодня, 06:45
Вместо «Иронии судьбы»: топ-5 новогодних фильмов для настроения
Сегодня, 11:09
Оливье, холодец и «шуба». История самых популярных новогодних блюд
Сегодня, 11:05
Оптом дороже: новые тарифы на электроэнергию объявила РЭК в Свердловской области
Сегодня, 13:23
«У всех „С легким паром“, а у нас с канальей»: жители Тагила жалуются на запах в доме
Сегодня, 11:13
Готов к гостям: в Нижнем Тагиле состоялось открытие главной ёлки в ледовом городке
Вчера, 14:03