В Екатеринбурге запущено движение по улице Карасьевской в Мичуринском микрорайоне

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
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Для открытия движения была произведена укладка асфальта, а канализация, освещение и установлены светофоры. С каждой стороны дороги оборудованы дорожки для пешеходов, сообщает администрация города.
Благодаря открытию движения жители Мичуринского могут использовать новый выезд. Сообщается, что в ближайшее время будут запущены автобусы и установлены остановочные комплексы.
Ранее сообщалось, что новый трамвайный маршрут ожидает Академический район в Екатеринбурге.