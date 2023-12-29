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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

На предприятии «Ураласбест» погиб сотрудник

В канун Нового года на уральском заводе погиб мужчина

29 декабря 2023, 10:24
Фото: Midjourney

На предприятии «Ураласбест» погиб сотрудник

На заводе «Ураласбест» погиб 36-летний сотрудник.

В последний рабочий день текущего года произошла трагедия. На территории завода в Асбесте «Ураласбест».

Как информирует предприятие в своей группе во «ВКонтакте» утром произошел несчастный случай на производстве №2 в результате которого погиб молодой работник компании.

Представители предприятия соболезнуют близким погибшего сотрудника.

Ранее сообщалось, что начато расследование по факту гибели аппаратчицы в Екатеринбурге.

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