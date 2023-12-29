В канун Нового года на уральском заводе погиб мужчина

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В последний рабочий день текущего года произошла трагедия. На территории завода в Асбесте «Ураласбест».
Как информирует предприятие в своей группе во «ВКонтакте» утром произошел несчастный случай на производстве №2 в результате которого погиб молодой работник компании.
Представители предприятия соболезнуют близким погибшего сотрудника.
Ранее сообщалось, что начато расследование по факту гибели аппаратчицы в Екатеринбурге.