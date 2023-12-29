В правительстве России отдых на Урале сравнили с Краснодарским краем

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В следующем году, учитывая потенциал области, регион получит денежные средства для улучшения туристической сферы. По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова, субсидии выделят нескольким субъектам России.
К слову, в уходящем году Свердловской области предоставляли более 500 млн рублей. Кроме области, среди лидеров по туризму в стране назван и Краснодарский край.
Ранее отмечалось, что 350 миллионов рублей получат производители молока из Свердловской области.