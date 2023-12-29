В правительстве России отдых на Урале сравнили с Краснодарским краем

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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

Свердловская область стала лидером по туризму среди россиян

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29 декабря 2023, 10:55
Фото: 1MI

Свердловская область стала лидером по туризму среди россиян

Согласно оценкам Министерства экономического развития РФ, Свердловская область является одним из лидеров по туризму.

В следующем году, учитывая потенциал области, регион получит денежные средства для улучшения туристической сферы. По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова, субсидии выделят нескольким субъектам России.

К слову, в уходящем году Свердловской области предоставляли более 500 млн рублей. Кроме области, среди лидеров по туризму в стране назван и Краснодарский край.

Ранее отмечалось, что 350 миллионов рублей получат производители молока из Свердловской области.

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#Свердловская область#Туризм#Грант#Субсидия#Екатеринбург#Внутренний туризм#Камилла Булгакова
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