В Среднеуральске ликвидировали незаконную свалку

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Представители прокуратуры проверили соблюдение природоохранного законодательства при размещении отходов на территории Березовского лесничества. В ходе проверки инспекторы обнаружили незаконную свалку ТКО. Об этом сообщает региональная прокуратура.
После этого прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на Министерство природных ресурсов и экологии по региону и «Березовское лесничество» обязанности по ликвидации свалки. Суд удовлетворил эти требования и акт вступил в силу. Свалка уже ликвидирована.
Ранее сообщалось, что 6,6 млн выделено на ликвидацию несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле.