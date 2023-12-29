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Published Сегодня, 08:03

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Незаконная свалка ликвидирована в Среднеуральске

В Среднеуральске ликвидировали незаконную свалку

29 декабря 2023, 08:03
Фото: Midjourney

Незаконная свалка ликвидирована в Среднеуральске

В лесничестве в Среднеуральске ликвидировали незаконную свалку. Это произошло по иску Свердловского природоохранного прокурора.

Представители прокуратуры проверили соблюдение природоохранного законодательства при размещении отходов на территории Березовского лесничества. В ходе проверки инспекторы обнаружили незаконную свалку ТКО. Об этом сообщает региональная прокуратура.

После этого прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на Министерство природных ресурсов и экологии по региону и «Березовское лесничество» обязанности по ликвидации свалки. Суд удовлетворил эти требования и акт вступил в силу. Свалка уже ликвидирована.

Ранее сообщалось, что 6,6 млн выделено на ликвидацию несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле.

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#Природоохранное законодательство#Среднеуральск#Окружающая среда#Екатеринбург#ТКО#Свалка#Дарья Сорокина
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