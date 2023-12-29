В Среднеуральске ликвидировали незаконную свалку

Представители прокуратуры проверили соблюдение природоохранного законодательства при размещении отходов на территории Березовского лесничества. В ходе проверки инспекторы обнаружили незаконную свалку ТКО. Об этом сообщает региональная прокуратура.



После этого прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на Министерство природных ресурсов и экологии по региону и «Березовское лесничество» обязанности по ликвидации свалки. Суд удовлетворил эти требования и акт вступил в силу. Свалка уже ликвидирована.