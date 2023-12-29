Влетел в фуру: водитель и пассажир в больнице после ДТП в Екатеринбурге

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Водитель Mitsubishi Lancer передвигался в сторону аэропорта, в машине находилась пассажирка. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, ушел в неконтролируемый занос и допустил столкновение с прицепом грузовика, сообщает E1.ru.
И молодой человек, и девушка доставлены в медицинское учреждение. Известно, что парень смог покинуть салон авто и передвигался сам, его подруга потеряла сознание. Свидетели уточняют, иномарка двигалась со стороны автозаправки, в салоне никто не был пристегнут ремнями безопасности.
Ранее сообщалось о ДТП, произошедшим под Краснотурьинском с пассажирским автобусом. Водитель врезался в грузовую машину.