Влетел в фуру: водитель и пассажир в больнице после ДТП в Екатеринбурге

И молодой человек, и девушка доставлены в медицинское учреждение. Известно, что парень смог покинуть салон авто и передвигался сам, его подруга потеряла сознание. Свидетели уточняют, иномарка двигалась со стороны автозаправки, в салоне никто не был пристегнут ремнями безопасности.