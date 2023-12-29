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Пенсионер погиб после наезда иномарки на трассе Екатеринбург — Серов

Водитель со 167 нарушениями насмерть сбил пенсионера на трассе Екатеринбург — Серов

29 декабря 2023, 03:36
Фото: ГИБДД Свердловской области

Пенсионер погиб после наезда иномарки на трассе Екатеринбург — Серов

45-летний водитель иномарки Mazda СХ-6 насмерть сбил 85-летнего мужчину на автодороге Екатеринбург — Серов. Происшествие случилось 28 декабря 2023 года.

Пожилой мужчина переходил проезжую часть, когда его сбила машина. В результате наезда пенсионер скончался на месте происшествия, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По словам водителя, он ехал со скоростью около 80 километров. Погибшего свердловчанин заметил из-за плохой видимости на расстоянии примерно 5-10 метров. Мужчина попытался избежать аварии, но не удалось.

Известно, что стаж вождения мужчины — 27 лет. За это время его 167 раз привлекали к административной ответственности.

Напомним, 27 декабря 2023 года в Екатеринбурге грузовая машина ГАЗель сбила женщину. Ее отвезли в больницу.

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