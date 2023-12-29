Водитель со 167 нарушениями насмерть сбил пенсионера на трассе Екатеринбург — Серов

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Пожилой мужчина переходил проезжую часть, когда его сбила машина. В результате наезда пенсионер скончался на месте происшествия, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
По словам водителя, он ехал со скоростью около 80 километров. Погибшего свердловчанин заметил из-за плохой видимости на расстоянии примерно 5-10 метров. Мужчина попытался избежать аварии, но не удалось.
Известно, что стаж вождения мужчины — 27 лет. За это время его 167 раз привлекали к административной ответственности.
Напомним, 27 декабря 2023 года в Екатеринбурге грузовая машина ГАЗель сбила женщину. Ее отвезли в больницу.