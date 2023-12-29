Закрытие улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле. Как объехать?

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:51
Так, на участке от проспекта Строителей до Заводской улицы организован подъезд к жилым домам, которые находятся на проспекте Строителей, 27 — Октябрьской Революции, 15 — проспекте Мира, 12; по улице Октябрьской революции, 13, 13а; проспекту Мира, 6,10. Выезд и заезд через кварталы на проспект Строителей и проспект Мира. Об этом рассказали в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.
Также автомобилям можно совершать объезды по Октябрьской Революции к многоквартирным домам № 1, 3, 5, 9, 7, 7а. Кроме того, объехать можно по ул. Заводская, 80, по проспекту Мира — выезд и заезд через квартал по Октябрьской революции, по проезду вдоль жилых домов № 1, 2 и 3, а также на Заводской улице.
Автомобилисты могут также объезжать перекрытый участок дороги по Октябрьской революции вдоль жилых домов № 24-36; по Садовой улице вдоль домов № 8-24а — выезд и заезд через квартал на Октябрьской революции; между жилыми домами № 24-26, на проспекте Строителей, а также на улице Садовая через Водно-оздоровительный комплекс «Цунами».
Напомним, в ноябре 2023 года на трассе Серов — Ивдель временно ограничили транспортное движение в связи с погодными условиями.