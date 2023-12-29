Закрытие улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле. Как объехать?

Так, на участке от проспекта Строителей до Заводской улицы организован подъезд к жилым домам, которые находятся на проспекте Строителей, 27 — Октябрьской Революции, 15 — проспекте Мира, 12; по улице Октябрьской революции, 13, 13а; проспекту Мира, 6,10. Выезд и заезд через кварталы на проспект Строителей и проспект Мира. Об этом рассказали в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.