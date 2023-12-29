Затянули пояса: на что тратят Россияне заработанные деньги

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Эксперты провели сравнительный опрос год к году: в декабре 2022-го и в декабре текущего. Информация будет представлена по категориям по степени убывания значимости.
По результатам опроса, продукты питания по-прежнему занимают первое место в семейном бюджете. По оценке специалистов, по отношению к прошлому периоду расходы на продовольствие снизились с 35% до 31%.
Граждане в возрасте от 45 лет и старше тратят на еду больше, чем молодежь — 33% против 22%.
Расходы на покупку одежды находятся на втором месте. В 2023 году расходы на гардероб возросли с 11% до 15%. Люди старше 45 лет отдают 16% доходов.
Оплата за ЖКХ, аренду и транспорт также возросли в 2023 году. Но только за счет транспортных расходов. В среднем прирост этой категории составил два процентных пункта по отношению к 2022 году или 11% в абсолютном значении. Причем у работающих россиян расходы выше (12%) и пропорциональны уровню дохода. Так например, среди опрошенных с доходом выше среднего траты на транспорт составили 18%.
В отличие от старшего поколения, для которых траты на содержание жилья не изменились за год, молодежь в возрасте от 16 до 24 лет тратит на аренду и ЖКХ 16% своих доходов.
В 2023 году на медицинское обслуживание граждане, как и в 2022 году, отдают 9% финансов. На культурный отдых граждане стали тратить 8%, в 2022 году — 7%. А вот вложения в образование, траты на кафе и рестораны существенно снизились.
На новогодние подарки свердловчане готовы выложить до 10 тысяч рублей.