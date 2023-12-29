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Published Сегодня, 07:50

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Как изменились траты Россиян за год

Затянули пояса: на что тратят Россияне заработанные деньги

29 декабря 2023, 07:50
Фото: 1MI

Как изменились траты Россиян за год

Согласно данных исследования, проведенным центром аналитики «НАФИ», топ-3 расходов россиян составляют: продукты, одежда и обувь, транспорт и жилье.

Эксперты провели сравнительный опрос год к году: в декабре 2022-го и в декабре текущего. Информация будет представлена по категориям по степени убывания значимости.

Продукты питания

По результатам опроса, продукты питания по-прежнему занимают первое место в семейном бюджете. По оценке специалистов, по отношению к прошлому периоду расходы на продовольствие снизились с 35% до 31%.

Граждане в возрасте от 45 лет и старше тратят на еду больше, чем молодежь — 33% против 22%.

Одежда и обувь

Расходы на покупку одежды находятся на втором месте. В 2023 году расходы на гардероб возросли с 11% до 15%. Люди старше 45 лет отдают 16% доходов.

Транспорт и жилье

Оплата за ЖКХ, аренду и транспорт также возросли в 2023 году. Но только за счет транспортных расходов. В среднем прирост этой категории составил два процентных пункта по отношению к 2022 году или 11% в абсолютном значении. Причем у работающих россиян расходы выше (12%) и пропорциональны уровню дохода. Так например, среди опрошенных с доходом выше среднего траты на транспорт составили 18%.

В отличие от старшего поколения, для которых траты на содержание жилья не изменились за год, молодежь в возрасте от 16 до 24 лет тратит на аренду и ЖКХ 16% своих доходов.

Второстепенные траты

В 2023 году на медицинское обслуживание граждане, как и в 2022 году, отдают 9% финансов. На культурный отдых граждане стали тратить 8%, в 2022 году — 7%. А вот вложения в образование, траты на кафе и рестораны существенно снизились.

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