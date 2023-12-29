Затянули пояса: на что тратят Россияне заработанные деньги

Оплата за ЖКХ, аренду и транспорт также возросли в 2023 году. Но только за счет транспортных расходов. В среднем прирост этой категории составил два процентных пункта по отношению к 2022 году или 11% в абсолютном значении. Причем у работающих россиян расходы выше (12%) и пропорциональны уровню дохода. Так например, среди опрошенных с доходом выше среднего траты на транспорт составили 18%.