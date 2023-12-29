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Житель Нижнего Тагила получил штраф за демонстрацию нацистской символики

Житель Нижнего Тагила показал нацистскую символику на куртке и получил штраф

29 декабря 2023, 11:36
Фото: 1MI

Житель Нижнего Тагила получил штраф за демонстрацию нацистской символики

В Нижнем Тагиле оштрафовали местного жителя за демонстрацию запрещенной символики. С изображением, попадающим под статью об экстремизме, тагильчанин был замечен 26 сентября около магазина «Монетка».

Символика была изображена на рукаве его куртки. Позднее, на судебном заседании, гражданин признал свою вину. Он сказал, что не знал, что эта символика нацистская.

Помощник прокурора настаивала на привлечении мужчины к административной ответственности в виде штрафа. В результате судья постановил, что действия мужчины попадают под статью 20.3 кодекса об административных правонарушениях.

При назначении штрафа учитывалось то, в какой финансовой ситуации находится мужчина и то, что правонарушению не сопутствовали никакие отягчающие обстоятельства.

Мужчине назначили штраф в размере 1300 рублей. Штраф он должен оплатить в течение 60 дней.

Ранее жительницу Нижнего Тагила обвинили в пропаганде нацистской символики в соцсетях.

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