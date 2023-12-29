Житель Нижнего Тагила показал нацистскую символику на куртке и получил штраф

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Символика была изображена на рукаве его куртки. Позднее, на судебном заседании, гражданин признал свою вину. Он сказал, что не знал, что эта символика нацистская.
Помощник прокурора настаивала на привлечении мужчины к административной ответственности в виде штрафа. В результате судья постановил, что действия мужчины попадают под статью 20.3 кодекса об административных правонарушениях.
При назначении штрафа учитывалось то, в какой финансовой ситуации находится мужчина и то, что правонарушению не сопутствовали никакие отягчающие обстоятельства.
Мужчине назначили штраф в размере 1300 рублей. Штраф он должен оплатить в течение 60 дней.
Ранее жительницу Нижнего Тагила обвинили в пропаганде нацистской символики в соцсетях.