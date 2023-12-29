Жителей Челябинска массово не выпускают за границу из-за ошибок в загранпаспортах

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Об этом рассказала член правления Челябинской ассоциации туристических организаций Ольга Васильева, пишет Ура.ру. Чаще всего челябинцы сталкиваются с этой проблемой в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.
Отказывают им по ряду причин. К примеру, у одного из челябинцев первая буква фамилии в документе была обведена карандашом. Это нарушение.
Встречалась и другая ошибка — место рождения было указано как Екатеринбург, хотя человек родился еще в Свердловске. Были и другие причины отказа — несовпадение написания имен и фамилий.
Принимались во внимание и ошибки в дате рождения, сроке действия паспорта.
Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Екатеринбург — Сургут на шесть часов застряли в Кольцово.