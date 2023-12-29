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Updated Сегодня, 07:27

Массовая отмена поездок за границу произошла в Челябинске

Жителей Челябинска массово не выпускают за границу из-за ошибок в загранпаспортах

29 декабря 2023, 07:25
Фото: 1MI

Массовая отмена поездок за границу произошла в Челябинске

В Челябинске наблюдаются массовые недопуски граждан за границу. Это связано с ошибками, которые находят в их заграничных паспортах.

Об этом рассказала член правления Челябинской ассоциации туристических организаций Ольга Васильева, пишет Ура.ру. Чаще всего челябинцы сталкиваются с этой проблемой в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.

Отказывают им по ряду причин. К примеру, у одного из челябинцев первая буква фамилии в документе была обведена карандашом. Это нарушение.

Встречалась и другая ошибка — место рождения было указано как Екатеринбург, хотя человек родился еще в Свердловске. Были и другие причины отказа — несовпадение написания имен и фамилий.

Принимались во внимание и ошибки в дате рождения, сроке действия паспорта.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Екатеринбург — Сургут на шесть часов застряли в Кольцово.

Екатеринбуржцы не смогли получить загранпаспорта из-за технической ошибки
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#Происшествия#Кольцово#Челябинск#Паспорт#Аэропорт#Загранпаспорт#Вылет#Ошибки#Дарья Сорокина
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