Жители Екатеринбурга пожаловались на пустые полки в магазинах из-за непогоды

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
По словам одного из очевидцев, в супермаркете на Новгородцевой улице нет колбасы на прилавках из-за того, что на трассе застряла фура с продукцией, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Об аналогичной причине отсутствия продуктов на полках в другом супермаркете на Шефской улице рассказал другой екатеринбуржец.
Официальных комментариев от представителей торговых сетей не было.
Напомним, в Екатеринбурге в результате проверки было обнаружено поддельное сливочное масло, продающееся в магазинах.