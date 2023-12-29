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Полки магазинов в Екатеринбурге стали пустыми

Жители Екатеринбурга пожаловались на пустые полки в магазинах из-за непогоды

29 декабря 2023, 05:35
Фото: 1MI

Полки магазинов в Екатеринбурге стали пустыми

В Екатеринбурге на полках магазина пропали товары на улицах Шефской и Новгородцевой. Местные жители связывают это с неблагоприятной погодой.

По словам одного из очевидцев, в супермаркете на Новгородцевой улице нет колбасы на прилавках из-за того, что на трассе застряла фура с продукцией, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Об аналогичной причине отсутствия продуктов на полках в другом супермаркете на Шефской улице рассказал другой екатеринбуржец.

Официальных комментариев от представителей торговых сетей не было.

Напомним, в Екатеринбурге в результате проверки было обнаружено поддельное сливочное масло, продающееся в магазинах.

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#Фура#Магазины#Продукция#Торговые сети#ЧП#Супермаркет#Непогода#Колбаса#Товар#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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