Жители Ревды угнали ВАЗ вместе с хозяином

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Угнанное авто — ВАЗ. Об этом сообщается в паблике «Урал Мэш». Водитель вез их в СНТ «Мечта-2».
Прибыв на место, мужчины поздоровались с хозяевами дома. Когда владелец авто засобирался домой после посиделок, то увидел, что в его машине сидят приятели.
Они были уже готовы ехать, но предложили сесть к ним. Они угрожали хозяину машины тем, что если он не сядет, то они засунут его в багажник и увезут в лес.
В результате они довезли хозяина машины до Ревды и высадили на улицу. После они уехали в Екатеринбург. Их нашли и задержали. Обоим грозит статья за угон. Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе.
Ранее сообщалось, что бывший владелец автосервиса пойдет под суд в Екатеринбурге за угон автомобилей.