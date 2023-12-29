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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В Ревде двое мужчин угнали автомобиль вместе с водителем

Жители Ревды угнали ВАЗ вместе с хозяином

29 декабря 2023, 09:59
Фото: 1MI

В Ревде двое мужчин угнали автомобиль вместе с водителем

В Ревде мужчина хотел подвести двоих своих приятелей. В результате они угнали машину вместе с водителем.

Угнанное авто — ВАЗ. Об этом сообщается в паблике «Урал Мэш». Водитель вез их в СНТ «Мечта-2».

Прибыв на место, мужчины поздоровались с хозяевами дома. Когда владелец авто засобирался домой после посиделок, то увидел, что в его машине сидят приятели.

Они были уже готовы ехать, но предложили сесть к ним. Они угрожали хозяину машины тем, что если он не сядет, то они засунут его в багажник и увезут в лес.

В результате они довезли хозяина машины до Ревды и высадили на улицу. После они уехали в Екатеринбург. Их нашли и задержали. Обоим грозит статья за угон. Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе.

Ранее сообщалось, что бывший владелец автосервиса пойдет под суд в Екатеринбурге за угон автомобилей.

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#Ревда#Лес#Криминал#Задержание#ВАЗ#Угон#Изолятор#18+#Екатеринбург#Посиделки#Багажник#Дарья Сорокина
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