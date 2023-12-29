Жители Вагонки жалуются на смог в городе и хамство ЕДДС

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
В редакцию TagilCity.ru обратилась жительница микрорайона Пихтовые Горы, возмущенная отсутствием реакции и хамством со стороны диспетчерских служб.
Несколько дней без продыха едкий запах на Вагонке, аж все органы выворачивает, невозможно находиться в квартире. Дом находится на горе у трамвайной остановки «Лицей», весь запах поднимается к нам в окна, - делится собеседница.
Действительно, по прогнозам метеослужбы Gismeteo в городе вторые сутки стоит безветренная погода. Женщина 29 декабря позвонила по единому номеру вызова служб экстренного реагирования, но там не смогли ничем помочь и перевели на специалистов Единой дежурно-диспетчерской службы.
Позвонила на 112, там сказали, а что вы хотели, живете в промышленном городе. Я ответила ну и что, превышений не должно быть. Перевела меня в ЕДДС, приняла мою заявку, — продолжает тагильчанка.
Собеседница особых надежд на свой звонок не возлагает, считая, что никакой реакции не будет. От ФГБУ «Уральское УГМС» новых сообщений о неблагоприятных метеорологических условиях не поступало. Последнее продление режима НМУ до 15 декабря было объявлено 12 числа.
Напоминаем, 16 декабря тагильчане пожаловались на выбросы в атмосфере над городом.