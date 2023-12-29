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Published Сегодня, 18:56

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Updated Сегодня, 18:57

Жители Нижнего Тагила жалуются на запахи от выбросов

Жители Вагонки жалуются на смог в городе и хамство ЕДДС

29 декабря 2023, 18:56
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила жалуются на запахи от выбросов

Жители Нижнего Тагила жалуются на нестерпимые запахи на Вагонке.

В редакцию TagilCity.ru обратилась жительница микрорайона Пихтовые Горы, возмущенная отсутствием реакции и хамством со стороны диспетчерских служб.

Несколько дней без продыха едкий запах на Вагонке, аж все органы выворачивает, невозможно находиться в квартире. Дом находится на горе у трамвайной остановки «Лицей», весь запах поднимается к нам в окна, - делится собеседница.

Действительно, по прогнозам метеослужбы Gismeteo в городе вторые сутки стоит безветренная погода. Женщина 29 декабря позвонила по единому номеру вызова служб экстренного реагирования, но там не смогли ничем помочь и перевели на специалистов Единой дежурно-диспетчерской службы.

Прогноз погоды по Нижнему ТагилуПрогноз погоды по Нижнему Тагилу
Прогноз погоды по Нижнему Тагилу
Фото: Gismeteo.ru
Позвонила на 112, там сказали, а что вы хотели, живете в промышленном городе. Я ответила ну и что, превышений не должно быть. Перевела меня в ЕДДС, приняла мою заявку, — продолжает тагильчанка.

Собеседница особых надежд на свой звонок не возлагает, считая, что никакой реакции не будет. От ФГБУ «Уральское УГМС» новых сообщений о неблагоприятных метеорологических условиях не поступало. Последнее продление режима НМУ до 15 декабря было объявлено 12 числа.

Напоминаем, 16 декабря тагильчане пожаловались на выбросы в атмосфере над городом.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
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#Общество#Экология#Александра Логинова#Погода#Воздух#Жалоба#НМУ#Выбросы#Смог#ЕДДС#Жалобы#Екатеринбург#Режим НМУ
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