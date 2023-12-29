Жители Вагонки жалуются на смог в городе и хамство ЕДДС

Собеседница особых надежд на свой звонок не возлагает, считая, что никакой реакции не будет. От ФГБУ «Уральское УГМС» новых сообщений о неблагоприятных метеорологических условиях не поступало. Последнее продление режима НМУ до 15 декабря было объявлено 12 числа.