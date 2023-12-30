7 баллов: проспект Космонавтов встал в пробках в Екатеринбурге

Жители Верхней Пышмы отправились в ближайшие торговые центры: Veer Mall и ЖК «Изумрудный бор». Но въезд в город со стороны Пышмы затруднен, из-за большого количества машин образовался автозатор, движение очень медленное, сообщает E1. Люди обеспокоены, не надеясь, что ситуация с движением к вечеру поменяется.