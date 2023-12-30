7 баллов: проспект Космонавтов встал в пробках в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Жители Верхней Пышмы отправились в ближайшие торговые центры: Veer Mall и ЖК «Изумрудный бор». Но въезд в город со стороны Пышмы затруднен, из-за большого количества машин образовался автозатор, движение очень медленное, сообщает E1. Люди обеспокоены, не надеясь, что ситуация с движением к вечеру поменяется.
UPD: на текущий момент движение затруднено на перекрестке улицы Шефская и проспекта Космонавтов. В целом дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается на 3 балла.
Ранее из-за мощных снегопадов, обрушившихся на Урал, на Ново-Московском тракте образовался 17-часовой затор. Ситуацией на дороге заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.