Астролог рассказала, когда лучше всего искать работу и подписывать бумаги в 2024 году

С 3 декабря 2024 года по 27 февраля 2025 года наступит период ретроградного Марса. В это время также не стоит выходить на новую работу, начинать какой-либо бизнес или долгосрочные проекты. Это же касается и дней, когда будет коридор затмений, а именно с 25 марта по 8 апреля и с 18 сентября по 2 октября.