Астролог рассказала, когда лучше всего искать работу и подписывать бумаги в 2024 году

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
С 1 по 27 апреля начнется период ретроградного Меркурия. В эти дни астролог не рекомендует увольняться и выходить на новую работу. Кроме того, не стоит подписывать бумаги, начинать оформление документов и назначать переговоры. Этот же период будет действовать с 4 по 30 августа и с 25 по 16 декабря 2024 года.
Статика Плутона будет господствовать со 2 по 3 мая и с 11 по 12 октября.
В этот период повышается уровень травматизации, растет число несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. У людей увеличивается накал страстей и повышается уровень стресса, — пояснила TagilCity.ru астролог Мария Кучма.
С 28 июня по 1 июля, а также с 14 по 16 ноября Сатурн будет находиться в статике. В это время также не рекомендуется менять работу, так как могут возникнуть реальные трудности, которые придется преодолевать. Может появиться апатия, депрессия, возможно снижение иммунитета.
С 3 декабря 2024 года по 27 февраля 2025 года наступит период ретроградного Марса. В это время также не стоит выходить на новую работу, начинать какой-либо бизнес или долгосрочные проекты. Это же касается и дней, когда будет коридор затмений, а именно с 25 марта по 8 апреля и с 18 сентября по 2 октября.
Напомним, ранее астролог рассказала о благоприятных днях для заключения брака в 2024 году.