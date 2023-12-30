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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Астролог рассказала о неблагоприятных днях для трудоустройства в 2024 году

Астролог рассказала, когда лучше всего искать работу и подписывать бумаги в 2024 году

30 декабря 2023, 14:10
Фото: Midjourney

Астролог рассказала о неблагоприятных днях для трудоустройства в 2024 году

На новый предстоящий год тагильчане, конечно же, строят планы. Кто-то, возможно, задумывается о новой работе. Однако есть дни, в которые не стоит увольняться и трудоустраиваться. Астрологический прогноз на 2024 год составила для TagilCity.ru Мария Кучма.

С 1 по 27 апреля начнется период ретроградного Меркурия. В эти дни астролог не рекомендует увольняться и выходить на новую работу. Кроме того, не стоит подписывать бумаги, начинать оформление документов и назначать переговоры. Этот же период будет действовать с 4 по 30 августа и с 25 по 16 декабря 2024 года.

Статика Плутона будет господствовать со 2 по 3 мая и с 11 по 12 октября.

В этот период повышается уровень травматизации, растет число несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. У людей увеличивается накал страстей и повышается уровень стресса, — пояснила TagilCity.ru астролог Мария Кучма.

С 28 июня по 1 июля, а также с 14 по 16 ноября Сатурн будет находиться в статике. В это время также не рекомендуется менять работу, так как могут возникнуть реальные трудности, которые придется преодолевать. Может появиться апатия, депрессия, возможно снижение иммунитета.

С 3 декабря 2024 года по 27 февраля 2025 года наступит период ретроградного Марса. В это время также не стоит выходить на новую работу, начинать какой-либо бизнес или долгосрочные проекты. Это же касается и дней, когда будет коридор затмений, а именно с 25 марта по 8 апреля и с 18 сентября по 2 октября.

Напомним, ранее астролог рассказала о благоприятных днях для заключения брака в 2024 году.

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