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Бастрыкин требует доклад о выстреле в подростка в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался стрельбой из аэрозольного пистолета в Екатеринбурге

30 декабря 2023, 06:58
Фото: 1MI

Бастрыкин требует доклад о выстреле в подростка в Екатеринбурге

Глава СКРФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о выстреле из аэрозольного пистолета в подростка в Екатеринбурге.

Конфликт произошел на лестничной клетке многоквартирного дома между студентом и его соседом. Причиной для этого стал шум в подъезде. Мужчина выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета, в результате у того произошло временное расстройство зрения.

Проверку начала прокуратура, а также региональный следственный комитет. О результатах будет доложено Александру Бастрыкину, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, жительнице Ивделя по решению суда придется заплатить 70 тысяч рублей пострадавшему ребенку, которого травмировал ее сын. Мальчик устроил стрельбу из пневматического пистолета и выстрелил сверстнику в лицо. В результате школьник получил различные травмы лица и его родители подали иск в суд. Также мать стрелявшего ребенка привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание сына.

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