Бастрыкин заинтересовался стрельбой из аэрозольного пистолета в Екатеринбурге

Напомним, жительнице Ивделя по решению суда придется заплатить 70 тысяч рублей пострадавшему ребенку, которого травмировал ее сын. Мальчик устроил стрельбу из пневматического пистолета и выстрелил сверстнику в лицо. В результате школьник получил различные травмы лица и его родители подали иск в суд. Также мать стрелявшего ребенка привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание сына.