Бастрыкин заинтересовался стрельбой из аэрозольного пистолета в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Конфликт произошел на лестничной клетке многоквартирного дома между студентом и его соседом. Причиной для этого стал шум в подъезде. Мужчина выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета, в результате у того произошло временное расстройство зрения.
Проверку начала прокуратура, а также региональный следственный комитет. О результатах будет доложено Александру Бастрыкину, говорится в сообщении ведомства.
Напомним, жительнице Ивделя по решению суда придется заплатить 70 тысяч рублей пострадавшему ребенку, которого травмировал ее сын. Мальчик устроил стрельбу из пневматического пистолета и выстрелил сверстнику в лицо. В результате школьник получил различные травмы лица и его родители подали иск в суд. Также мать стрелявшего ребенка привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание сына.