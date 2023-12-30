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В Первоуральске 28 домов остались без тепла и воды из-за прорыва теплотрассы

Более трех тысяч жителей Первоуральска остались без тепла и воды из-за аварии

30 декабря 2023, 11:10
Фото: 1MI

В Первоуральске 28 домов остались без тепла и воды из-за прорыва теплотрассы

29 декабря 2023 года в Первоуральске произошел прорыв теплотрассы на улице Комсомольская. В результате более 3 тысяч жителей осталось без тепловодоснабжения.

Предварительно известно, что прорыв на теплотрассе произошел около улицы Комсомольская. Авария случилась вечером, около 17.30. Из-за этого снижения давления подача тепла была приостановлена в 28 домов. В этих зданиях живет свыше трех тысяч первоуральцев.

На данный момент проводятся ремонтные работы, а прокуратура вновь организовала проверку. Сотрудники ведомства проверят, какие действия принимает администрация округа и ресурсники, чтобы обеспечить жителей нормальными коммунальными услугами.

Напомним, вначале декабря в Первоуральске из-за аварии у жителей пять суток не было ни холодной, ни горячей воды. В связи с этим в школах отменяли или сокращали занятия.

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#Первоуральск#Проверка#Прокуратура#Вода#Отопление#Коммунальная авария#Теплотрасса#Екатеринбург#Евгения Сафина
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