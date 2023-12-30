Более трех тысяч жителей Первоуральска остались без тепла и воды из-за аварии

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Предварительно известно, что прорыв на теплотрассе произошел около улицы Комсомольская. Авария случилась вечером, около 17.30. Из-за этого снижения давления подача тепла была приостановлена в 28 домов. В этих зданиях живет свыше трех тысяч первоуральцев.
На данный момент проводятся ремонтные работы, а прокуратура вновь организовала проверку. Сотрудники ведомства проверят, какие действия принимает администрация округа и ресурсники, чтобы обеспечить жителей нормальными коммунальными услугами.
Напомним, вначале декабря в Первоуральске из-за аварии у жителей пять суток не было ни холодной, ни горячей воды. В связи с этим в школах отменяли или сокращали занятия.