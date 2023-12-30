До 550 тысяч и переезд в Тайланд: рынок высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге

Специалисту по разработке в области финансов и бизнес-аналитики работодатель готов предложить заработную плату от 150 до 550 тысяч рублей в месяц. Разбег уровня дохода будет зависеть от опыта соискателя. Одно из условий — разработчик должен в одиночку создать и Front-End, и Back-End части продукта, т. е. быть мастером на все руки.