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Самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге

До 550 тысяч и переезд в Тайланд: рынок высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге

30 декабря 2023, 15:47

Самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге назвали самые высокооплачиваемые предложения от работодателей.

Подборку топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий подготовила Зарплата.ru. Мы расположили предложения работодателей в порядке возрастания уровня предлагаемого дохода.

5 место — зарплата от 240 тысяч рублей

Металлургическая компания ищет слесарей-ремонтников для работы вахтовым методом в обмен на денежное вознаграждение от 240 тысяч рублей. В требованиях указано наличие среднего профессионального образования. Сотруднику предстоит трудиться в графике 60/30 (два месяца — работа, один месяц — отдых).

4 место — зарплата до 250 тысяч рублей

Производитель кулеров и фильтров для воды готов платить от 150 до 250 тысяч рублей руководителю отдела продаж. В требованиях указан опыт работы с маркетплейсами и знание рекламных каналов.

3 место — зарплата от 250 тысяч рублей

Развивающаяся компания по производству дымоходов ищет многозадачного сотрудника на должность руководителя отдела продаж с зарплатой от 250 тысяч рублей и опытом работы от 3 лет. В обязанности входит ведение переговоров, поиск клиентов и сотрудников, систематизация работы отдела.

2 место — зарплата до 500 тысяч рублей

Компания по продаже строительных материалов готова рассмотреть кандидата без опыта работы на должность менеджера для взаимодействия с подрядчиками, архитектурными компаниями и проектными организациями. Обещают платить от 80 до 500 тысяч рублей за успешные продажи облицовочного, строительного кирпича и сухих смесей.

1 место — зарплата до 550 тысяч рублей

Специалисту по разработке в области финансов и бизнес-аналитики работодатель готов предложить заработную плату от 150 до 550 тысяч рублей в месяц. Разбег уровня дохода будет зависеть от опыта соискателя. Одно из условий — разработчик должен в одиночку создать и Front-End, и Back-End части продукта, т. е. быть мастером на все руки.

О том, где и кем можно подработать в новогодние каникулы в Екатеринбурге, читайте здесь.

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