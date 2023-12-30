До 550 тысяч и переезд в Тайланд: рынок высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
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Updated Сегодня, 15:49
Подборку топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий подготовила Зарплата.ru. Мы расположили предложения работодателей в порядке возрастания уровня предлагаемого дохода.
Металлургическая компания ищет слесарей-ремонтников для работы вахтовым методом в обмен на денежное вознаграждение от 240 тысяч рублей. В требованиях указано наличие среднего профессионального образования. Сотруднику предстоит трудиться в графике 60/30 (два месяца — работа, один месяц — отдых).
Производитель кулеров и фильтров для воды готов платить от 150 до 250 тысяч рублей руководителю отдела продаж. В требованиях указан опыт работы с маркетплейсами и знание рекламных каналов.
Развивающаяся компания по производству дымоходов ищет многозадачного сотрудника на должность руководителя отдела продаж с зарплатой от 250 тысяч рублей и опытом работы от 3 лет. В обязанности входит ведение переговоров, поиск клиентов и сотрудников, систематизация работы отдела.
Компания по продаже строительных материалов готова рассмотреть кандидата без опыта работы на должность менеджера для взаимодействия с подрядчиками, архитектурными компаниями и проектными организациями. Обещают платить от 80 до 500 тысяч рублей за успешные продажи облицовочного, строительного кирпича и сухих смесей.
Специалисту по разработке в области финансов и бизнес-аналитики работодатель готов предложить заработную плату от 150 до 550 тысяч рублей в месяц. Разбег уровня дохода будет зависеть от опыта соискателя. Одно из условий — разработчик должен в одиночку создать и Front-End, и Back-End части продукта, т. е. быть мастером на все руки.
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