Где вода? СК начал проверку по факту остановки подачи тепла в Первоуральске

Из-за прорыва теплотрассы, случившейся в Первоуральске в ночь на 30 декабря, более трех тысяч жителей осталось без тепловодоснабжения. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием водоснабжения в городе после аварии на Нижнесергинском водоводе в октябре 2023 года.