Где вода? СК начал проверку по факту остановки подачи тепла в Первоуральске

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
По уточняющей информации Следственного Комитета России по Свердловской области, выясняются обстоятельства инцидента, проводится опрос свидетелей, запрошена техническая документация. В результате следствием будет дана правовая оценка.
Из-за прорыва теплотрассы, случившейся в Первоуральске в ночь на 30 декабря, более трех тысяч жителей осталось без тепловодоснабжения. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием водоснабжения в городе после аварии на Нижнесергинском водоводе в октябре 2023 года.
Ранее сообщалось, на обновление коммуникаций ЖКХ в муниципалитете потратят 50 млн рублей.