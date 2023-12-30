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Следствие завело уголовное дело из-за прекращения подачи тепла в Первоуральске

Где вода? СК начал проверку по факту остановки подачи тепла в Первоуральске

30 декабря 2023, 14:44
Фото: 1MI

Следствие завело уголовное дело из-за прекращения подачи тепла в Первоуральске

Следствие завело уголовное по статье «халатность» из-за остановки подачи тепла в жилые дома Первоуральска 29 декабря.

По уточняющей информации Следственного Комитета России по Свердловской области, выясняются обстоятельства инцидента, проводится опрос свидетелей, запрошена техническая документация. В результате следствием будет дана правовая оценка.

Из-за прорыва теплотрассы, случившейся в Первоуральске в ночь на 30 декабря, более трех тысяч жителей осталось без тепловодоснабжения. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием водоснабжения в городе после аварии на Нижнесергинском водоводе в октябре 2023 года.

Ранее сообщалось, на обновление коммуникаций ЖКХ в муниципалитете потратят 50 млн рублей.

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