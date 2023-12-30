Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Итоги года — тренд не новый.
Но форму взяли мы свою.
Встречайте это наше слово
Как тост или как breaking news.
Не назовем мы вам фамилий,
Не назовем мы вам имен,
Но все равно вы все поймете,
Кто с кем, на сколько и почем.
***
Наш город, триста лет стоящий,
В сердцах листает календарь:
Глянь, гражданин не настоящий!
А настоящих список мал.
Таланты мнимые встречая,
Качнет печально головой
Демидов-сын. Он правду знает:
Кто граду друг, а кто чужой.
Кого напрасно наказали,
Кого забыли поругать,
Кому зарплаты занижали,
Чьи миллионы не сдержать.
Здесь молодежь искала силы,
Чтобы творить и созидать,
А те, кому житье не мило,
Решали город покидать.
Вздохнуть легко не так уж просто,
Растить детей — тяжелый крест.
Здесь иногда не видно звезды,
Стихии жар гектары ест.
Работы много — кадров мало,
Задачу трудно разрешить.
Судьба нам вызовы бросает,
Но мы находим силы быть.
Да, наш Тагил дает опору
Стране великой и бойцам.
Характер наш стальной основы,
Его так просто не сломать.
Мы ценим каждую победу,
Мы любим каждый уголок.
Идем вперед мы след за следом
И город славим, кто как смог.
Пусть в новый год судьба исполнит
Надежды каждого из нас,
Кто о других заботой полон
И понял суть всех наших фраз.
***
Себя узнавши, не серчайте,
Коль образ мил не стал в стихах.
И лучше стать пообещайте
Не на словах, а на делах.