Итоги 2023 года от главного редактора TagilCity.ru

Дорогие читатели и партнеры, любимые наши люди! Редакция TagilCity.ru поздравляет всех вас с новым 2024 годом. Подводить итоги года мы будем все каникулы, а в канун праздника публикуем обращение главного редактора Александры Логиновой.

Сюжет Новый год