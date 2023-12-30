Марафон ЗОЖ: Деды Морозы с обнаженными торсами пробежали по улицам Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Несмотря на легкий морозец и ветренную погоду, легкоатлеты бодро бежали трусцой в компании спортсменок-Снегурочек, сообщает URA.ru. Участники праздничного мероприятия осыпали поздравлениями случайных прохожих и дарили им подарки.
На фрагменте снятого видео парни приветливо машут руками, а водители отвечают бегущим спортсменам.
Мероприятие организовано Федерацией зимнего плавания и проходит ежегодно. Марафон был приурочен к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна». Дистанция прошлогоднего забега составила 3 километра.
А на одной из главных улиц Невьянска сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Полицейский Дед Мороз».