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Марафон Дедов Морозов и Снегурочек прошел в центре Екатеринбурга

Марафон ЗОЖ: Деды Морозы с обнаженными торсами пробежали по улицам Екатеринбурга

30 декабря 2023, 13:59
Фото: 1MI

Марафон Дедов Морозов и Снегурочек прошел в центре Екатеринбурга

Колонна полураздетых спортсменов в красных шортах и шапках Дедов Морозов совершила пробег по улицам Екатеринбурга.

Несмотря на легкий морозец и ветренную погоду, легкоатлеты бодро бежали трусцой в компании спортсменок-Снегурочек, сообщает URA.ru. Участники праздничного мероприятия осыпали поздравлениями случайных прохожих и дарили им подарки.

На фрагменте снятого видео парни приветливо машут руками, а водители отвечают бегущим спортсменам.

Мероприятие организовано Федерацией зимнего плавания и проходит ежегодно. Марафон был приурочен к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна». Дистанция прошлогоднего забега составила 3 километра.

А на одной из главных улиц Невьянска сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Полицейский Дед Мороз».

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