Мужчину пырнули ножом в ТЦ в Екатеринбурге

Инцидент случился вечером 29 декабря. На место происшествия сразу же прибыли представители правоохранительных органов, работали полицейские и следователи. Они опрашивали свидетелей и просматривали записи с камер видеонаблюдения. После проверки будет принято процессуальное решение. Пострадавший был госпитализирован в больницу, пишет Ура.ру.