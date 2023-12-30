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В Екатеринбурге мужчину ударили ножом в торговом центре «Яблоко»

Мужчину пырнули ножом в ТЦ в Екатеринбурге

30 декабря 2023, 06:31
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчину ударили ножом в торговом центре «Яблоко»

Екатеринбуржец госпитализирован с ножевым ранением, которое ему нанесли в ТЦ «Яблоко». Полиция начала проверку.

Инцидент случился вечером 29 декабря. На место происшествия сразу же прибыли представители правоохранительных органов, работали полицейские и следователи. Они опрашивали свидетелей и просматривали записи с камер видеонаблюдения. После проверки будет принято процессуальное решение. Пострадавший был госпитализирован в больницу, пишет Ура.ру.

Напомним, в Невьянске судят мужчину, который в ходе ссоры воткнул нож в живот своей супруги. Женщина скончалась.

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