Мужчину пырнули ножом в ТЦ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Инцидент случился вечером 29 декабря. На место происшествия сразу же прибыли представители правоохранительных органов, работали полицейские и следователи. Они опрашивали свидетелей и просматривали записи с камер видеонаблюдения. После проверки будет принято процессуальное решение. Пострадавший был госпитализирован в больницу, пишет Ура.ру.
Напомним, в Невьянске судят мужчину, который в ходе ссоры воткнул нож в живот своей супруги. Женщина скончалась.