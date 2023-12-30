Перебегала дорогу перед авто: в Камышлове в ДТП погибла школьница

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
ДТП произошло на подъезде к Камышлову с участием автомобиля «Ниссан Кашкай». Водитель иномарки направлялся со стороны города и сбил насмерть перебегавшую дорогу девушку. Пострадавшая направлялась в продуктовый магазин. Авария произошла в зоне видимости пешеходного перехода.
Водитель, 1972 года рождения со стажем вождения 18 лет, нарушений ПДД не имеет. Сотрудниками полиции начато расследование несчастного случая.
Напоминаем, на Свердловском тракте 30 декабря в ДТП пострадали три пассажира и один подросток. Он находился на пассажирском сидении автомобиля, угодившем в лобовое столкновение. Оба водителя погибли на месте ДТП.