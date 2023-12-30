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На Урале погибла 12-летняя девушка, перебегая дорогу перед иномаркой

Перебегала дорогу перед авто: в Камышлове в ДТП погибла школьница

30 декабря 2023, 19:18
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На Урале погибла 12-летняя девушка, перебегая дорогу перед иномаркой

30 декабря днем в Камышлове погибла 12-летняя девушка, перебегая дорогу вне пешеходного перехода перед близко идущим автомобилем.

ДТП произошло на подъезде к Камышлову с участием автомобиля «Ниссан Кашкай». Водитель иномарки направлялся со стороны города и сбил насмерть перебегавшую дорогу девушку. Пострадавшая направлялась в продуктовый магазин. Авария произошла в зоне видимости пешеходного перехода.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Водитель, 1972 года рождения со стажем вождения 18 лет, нарушений ПДД не имеет. Сотрудниками полиции начато расследование несчастного случая.

Напоминаем, на Свердловском тракте 30 декабря в ДТП пострадали три пассажира и один подросток. Он находился на пассажирском сидении автомобиля, угодившем в лобовое столкновение. Оба водителя погибли на месте ДТП.

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