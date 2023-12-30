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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В результате атаки ВСУ в Белгороде погибло двое детей

Погибли дети: Белгород вновь атакован артиллерией ВСУ

30 декабря 2023, 13:57
Фото: Midjourney

В результате атаки ВСУ в Белгороде погибло двое детей

Днем 30 декабря был обстрелян жилой район Белгорода со стороны Украины.

Очевидцы сообщают о раненных и трех погибших, двое из них дети. Один из прилетов пришелся на работающий каток, также известно о нескольких возгораниях автомобилей после разрыва снарядов, сообщает bel.ru.

В Telegram-каналах сообщают о четверых убитых и трёх раненых. Губернатор Белгородской области обратился к жителям с просьбой укрыться в убежищах.

Ранее днем в 14:55 над городом сработала система ПВО, граждане получили сообщения о ракетной опасности.

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