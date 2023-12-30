Погибли дети: Белгород вновь атакован артиллерией ВСУ

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Очевидцы сообщают о раненных и трех погибших, двое из них дети. Один из прилетов пришелся на работающий каток, также известно о нескольких возгораниях автомобилей после разрыва снарядов, сообщает bel.ru.
В Telegram-каналах сообщают о четверых убитых и трёх раненых. Губернатор Белгородской области обратился к жителям с просьбой укрыться в убежищах.
Ранее днем в 14:55 над городом сработала система ПВО, граждане получили сообщения о ракетной опасности.