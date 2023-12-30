Полицейский Дед Мороз поздравил жителей Невьянска с новым годод

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Мужчина в большом костюме Деда Мороза на оживленной улице взял роль сотрудника ДПС. Он танцевал под новогодние песни и останавливал автомобили. Водители и пассажиры удивлялись и улыбались.
Дед Мороз дарил сладости, желал безопасных дорог, а автоинспекторы напоминали всем о соблюдении правил дорожного движения. К новогодней акции присоединились и пешеходы, которые с радостью фотографировались с участниками мероприятия.
Напомним, полицейские из Нижнего Тагила в костюмах Деда Мороза и Снегурочки также поздравляют детей из неблагополучных семей с новым годом и дарят им подарки. Многие школьники и дошкольники подготовили стихи и песни.