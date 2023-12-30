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Сотрудники ГИБДД поздравили жителей Невьянска с новым годом

Полицейский Дед Мороз поздравил жителей Невьянска с новым годод

30 декабря 2023, 12:33
Фото: МО МВД РОССИИ «Невьянский»

Сотрудники ГИБДД поздравили жителей Невьянска с новым годом

28 декабря 2023 года на одной из главных улиц Невьянска сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Полицейский Дед Мороз».

Мужчина в большом костюме Деда Мороза на оживленной улице взял роль сотрудника ДПС. Он танцевал под новогодние песни и останавливал автомобили. Водители и пассажиры удивлялись и улыбались.

Дед Мороз дарил сладости, желал безопасных дорог, а автоинспекторы напоминали всем о соблюдении правил дорожного движения. К новогодней акции присоединились и пешеходы, которые с радостью фотографировались с участниками мероприятия.

Фото: МО МВД РОССИИ «Невьянский»

Напомним, полицейские из Нижнего Тагила в костюмах Деда Мороза и Снегурочки также поздравляют детей из неблагополучных семей с новым годом и дарят им подарки. Многие школьники и дошкольники подготовили стихи и песни.

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#ГИБДД#Полиция#Новый год#Невьянск#Поздравление#Прохожие#Екатеринбург#Евгения Сафина
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