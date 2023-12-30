Полная антисанитария: силовики в Нижнем Тагиле нагрянули к мигрантам на овощебазу

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В конце декабря 2023 года проверка прошла на одной из овощебаз в Тагилстроевском районе, на которой было пять-шесть человек, и некоторых строительных объектах.
В ходе рейда на объект предпринимателя из Азербайджана были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. В частности, картофель лежал прямо на полу. При этом, данные полуфабрикаты поставляются во многие общепиты города. На овощебазе мигранты готовят продукты для продажи в рестораны и учебные заведения Нижнего Тагила, — сообщил TagilCity.ru собственный источник в силовых структурах.
Силовики будут продолжать проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также экстремистских и террористических проявлений.
Напомним, в сентябре 2023 года группа южан жестоко избила мужчину в Нижнем Тагиле. Помимо ударов, которые они наносили ему руками и ногами, нападавшие громко ему угрожали. По данным СК РФ, в 2022 году было заведено 4,2 тысячи уголовных дел по преступлениям, совершенных мигрантами. Эта цифра выше 2021 года в три раза.