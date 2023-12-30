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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В Нижнем Тагиле силовики во время рейда проверили несколько десятков мигрантов

Полная антисанитария: силовики в Нижнем Тагиле нагрянули к мигрантам на овощебазу

30 декабря 2023, 14:06
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле силовики во время рейда проверили несколько десятков мигрантов

В Нижнем Тагиле силовики продолжают проводить рейды и выявлять нелегальных мигрантов. 30 декабря сотрудники силовых структур выявили более 20 иностранных рабочих во время рейда на овощебазу и несколько строительных объектов, сообщает источник TagilCity.ru.

В конце декабря 2023 года проверка прошла на одной из овощебаз в Тагилстроевском районе, на которой было пять-шесть человек, и некоторых строительных объектах.

Фото: tagilcity.ru
В ходе рейда на объект предпринимателя из Азербайджана были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. В частности, картофель лежал прямо на полу. При этом, данные полуфабрикаты поставляются во многие общепиты города. На овощебазе мигранты готовят продукты для продажи в рестораны и учебные заведения Нижнего Тагила,  — сообщил TagilCity.ru собственный источник в силовых структурах.

Силовики будут продолжать проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также экстремистских и террористических проявлений.

Напомним, в сентябре 2023 года группа южан жестоко избила мужчину в Нижнем Тагиле. Помимо ударов, которые они наносили ему руками и ногами, нападавшие громко ему угрожали. По данным СК РФ, в 2022 году было заведено 4,2 тысячи уголовных дел по преступлениям, совершенных мигрантами. Эта цифра выше 2021 года в три раза.

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