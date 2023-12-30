Полная антисанитария: силовики в Нижнем Тагиле нагрянули к мигрантам на овощебазу

Напомним, в сентябре 2023 года группа южан жестоко избила мужчину в Нижнем Тагиле. Помимо ударов, которые они наносили ему руками и ногами, нападавшие громко ему угрожали. По данным СК РФ, в 2022 году было заведено 4,2 тысячи уголовных дел по преступлениям, совершенных мигрантами. Эта цифра выше 2021 года в три раза.