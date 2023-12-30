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Погибли два водителя в лобовом столкновении на Свердловской трассе

Пошел на обгон: погибли оба водителя в лобовом ДТП на Свердловском тракте под Тагилом

30 декабря 2023, 17:56
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Погибли два водителя в лобовом столкновении на Свердловской трассе

Лобовое столкновение произошло 30 декабря в вечернее время на 174-й километровой отметке Свердловского тракта.

По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции, водитель Mitsubishi Lancer при выполнении обгона столкнулся со встречным автомобилем модели «ВАЗ». Водители отечественного авто и иномарки скончались на месте аварии. Их тела специалисты «Центра защиты населения» извлекали при помощи специального гидравлического инструмента. Пассажиры, ехавшие в обеих машинах, госпитализированы.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Движение на участке дороги ограничено. Сотрудники полиции проводят проверку. ГИБДД призывает не подвергать жизни и здоровье участников движения, не выезжать на встречную полосу с нарушением правил.

Напоминаем, в результате профилактических рейдов, проведенных в Нижнем Тагиле с 22 по 24 декабря, сотрудники ГИБДД пресекли 27 правонарушений, связанных с обгоном, и выявили 9 нетрезвых водителей.

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