Пошел на обгон: погибли оба водителя в лобовом ДТП на Свердловском тракте под Тагилом

По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции, водитель Mitsubishi Lancer при выполнении обгона столкнулся со встречным автомобилем модели «ВАЗ». Водители отечественного авто и иномарки скончались на месте аварии. Их тела специалисты «Центра защиты населения» извлекали при помощи специального гидравлического инструмента. Пассажиры, ехавшие в обеих машинах, госпитализированы.